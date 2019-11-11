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РРО не требуется при переводах на рассчетный счет ФЛП - Верланов

понедельник, 11 ноября 2019, 18:15
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Любые переводы за товары или услуги с текущего счета физического-лица предпринимателя (ФЛП), юридического или физического лица, или через кассу банка на текущий счет ФЛП-упрощенца не потребуют использования регистраторов расчетных операций (РРО).

Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов в Facebook, разъясняя положения законов относительно применения РРО.

"Юристы, консультанты, айтишники, другие самозанятые лица, в том числе и те, кто работает на третьей группе упрощенной системы налогообложения, не должны применять регистраторы расчетных операций, если их клиенты рассчитываются с ними исключительно в безналичной форме без применения платежных карточек и перечисляют им средства на текущий счет банковским переводом", - цитирует Верланова пресс-служба ГНС.

"Также РРО не нужны, если клиент в кассе банка вносит наличные для дальнейшего ее зачисления на текущий счет продавца", - отметил глава налоговой.

В то же время, если расчеты за товар или услугу состоялись с использованием банковской платежной карты, то такая операция подпадает под определение "расчетной операции". В ГНС отметили, что эта норма действовала и раньше.

"Это не новая норма: требования по применению РРО по операциям с применением платежных карточек действовали и раньше. Впрочем, мы понимаем, что существует много вопросов относительно нюансов и практических аспектов применения регистраторов расчетных операций при проведении таких расчетов. Поэтому совместно с Министерством финансов будем их разъяснять", - уточнил Сергей Верланов.

В ГНС заверили, что новые законы о РРО не меняют правила упрощенной системы налогообложения, а наоборот направлены на их либерализацию.

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