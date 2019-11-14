Украинская аграрная конфедерация призвала Зеленского вмешаться в ситуацию с бизнесом Бахматюка

Украинская аграрная конфедерация обратилась к президенту Украины в связи с ситуацией вокруг группы компаний "Укрлендфарминг" и ее владельца Олега Бахматюка.

Об этом говорится в заявлении конфедерации.

Она просит президента защитить предприятие, выплачивающее многомиллиардные налоги и создающее 27 тысяч рабочих мест.

Конфедерация заявляет, что противоправные действия силовиков против аграрного бизнеса Олега Бахматюка "способствуют разрушению украинского аграрного бизнеса, который обеспечивает создание рабочих мест и многомиллиардные поступления в бюджет".

В заявлении говорится, что под угрозой оказалась группа компаний "Укрлендфарминг", которая производит 1% ВВП, платит около 3 миллиардов гривен налогов в бюджет и выплачивает больше 3,5 млрд гривен заработной платы.

"Предприятие, которое платит многомиллиардные налоги, работает в 600 населенных пунктах 22 областей и создает 27 тысяч рабочих мест, преимущественно в селах, стало заложником силовых органов, осуществляющих безосновательные обыски и задерживающих работников. По информации владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, правоохранительные органы совместно с НАБУ в очередной раз возобновили уголовное дело в отношении VAB банка. Дело уже было исследовано Национальной полицией, СБУ, прокуратурой. Были проведены масса экспертиз, следственных действий, обысков. В течение последних 5 лет, компания занимала открытую позицию перед следственными органами, а руководство всегда было готово сесть за стол переговоров, чтобы сохранить компанию, которая имеет большое влияние на экономику нашего государства", - заявляет конфедерация.

В обращении указано, что Бахматюк неоднократно делал предложения Фонду гарантирования вкладов и НБУ решить вопрос с задолженностью банка и выплатить 8 млрд грн в бюджет, задействовав механизм реструктуризации и привлекая международных аудиторов, и ответа не получил.

По мнению Украинской аграрной конфедерации, ситуация вокруг группы "Укрлендфарминг", не только негативно повлияет на капитализацию предприятия, но и отразится на инвестиционной привлекательности и уменьшении прямых иностранных инвестиций в отечественную экономику.

VAB банк - один из выведенных с рынка в 2016 году банков. Его владелец, Олег Бахматюк, в 2017 году обратился в Фонд гарантирования вкладов и НБУ с предложением реструктуризировать долги и поэтапно их выплатить по определенному графику. Олег Бахматюк также является владельцем одного из крупнейших украинских агрохолдингов "Укрлендфарминг", который создает 27 тысяч рабочих мест и платит в бюджет около 3 млрд грн налогов в год.