RU  UA  EN

четверг, 21 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню
Бизнес

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

21 ноября

19:00
Сели на диету и все равно не худеете? Вот 5 простых, но очень полезных упражнений
18:46
Мародерство россиян на украинских кораблях высмеяли жесткой карикатурой
18:10
Из-за редкой мутации взрослая овчарка выглядит как щенок: фото
17:54
Вокруг известного украинского издательства разгорелся скандал в сети из-за России: фото
17:40
Скандал с нардепом-педофилом из "Слуги народа": появилось фото указа президента, подтверждающего судимость
17:15
81-летний Энтони Хопкинс рассказал, как поддерживает активность мозга
17:08
НАБУ завело дело против экс-главы СБУ: в чем его подозревают
16:59
Что я только не пробовал: MELOVIN честно рассказал о борьбе с позорной привычкой
16:58
Зеленский сделал заявление о расследовании убийств на Майдане
16:45
В Украину пришли первые снегопады: в сети делятся фото из разных регионов
16:35
Морально надавили: в скандале с нардепом-педофилом всплыл "след" Богдана
16:32
Привет, 1937-й год: сети взорвались шутками и фотожабами из-за принятия в России нового закона
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Компания "Газ Ком Трейд" опровергла, что фигурирует в уголовном производстве - СМИ

среда, 20 ноября 2019, 16:36
переглянути новину українською

Один из ведущих газотрейдеров Украины компания "Газ Ком Трейд" опровергла информацию, что якобы фигурирует в уголовных производствах ГСУ Нацполиции и ГФС Украины в отношении недобросовестных участников рынка природного газа.

Об этом говорится в заявлении на "Интерфакс-Украина".

Непроверенную информацию об этом распространили СМИ. В "Газ Ком Трейд" считают это информационной диверсией против компании, которая ведет успешную экспансию на украинском и международном газотранспортном рынках.

"Информацию, распространенную СМИ, мы считаем диверсией, направленной на подрыв нашей репутации в интересах контрагентов как в Украине, так и на международном рынке", - заявила директор компании Ольга Кривенко.

По информации ГФС Украины, весь объем импортируемого компанией "Газ Ком Трейд" на территорию Украины газа был растаможен согласно требованиям украинского законодательства и уплачен НДС на сумму 159,9 млн грн.

Компания "Газ Ком Трейд" является одним из ведущих игроков на украинском газовом рынке. Годовые объемы реализации газа в пользу газовых трейдеров и конечных потребителей составляли 160 млн куб м.

В первой половине 2019 "Газ Ком Трейд" вошла в лидеры по импорту в Украину газа вместе с АО "Укртрансгаз", НАК "Нафтогаз", ООО "ЭРУ Трейдинг" и ТД "Сокар-Украина".

Поставщиками компании являются крупнейшие европейские энерготрейдеры: MOL Commodity Trading LLC; Udinex SPLLC; CYEB GmbH; Promtorg sro; Colombanier Analytics SE; JAS Energy Trading sro; SGaz sro.

Одним из главных контрагентов компании в Украине является компания ДТЭК. "Газ Ком Трейд" также осуществляет реальные поставки газа в ЕС, сообщает энерготрейдер на официальном сайте.

В июне 2019 года компания заняла второе место на национальном рынке по доходам от реализации природного газа на энергетической бирже UEEX. Лишь одна торговая сессия газом в июле 2019 года принесла компании доход 34,8 млн грн с НДС от заключения четырех сделок на общий объем в у 5,76 млн куб м, сообщает "Скат Трейд".

"Благодаря честной конкуренции, которую мы составляем другим компаниям на рынке украинского газа, в Едином государственном реестре судебных решений отсутствуют какие-либо санкции, хоть как-либо касаемые нашей компании. Никаких намеков на факты неуплаты предусмотренных украинским законодательством налогов и сборов", - отмечается в заявлении компании.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Анатомия судебного противостояния "Укртелекома"

Неприятный дух украинского интернет-рынка косметики и парфюмерии

Отнять и поделить: арифметика реприватизации

Если Зеленский провалится, то это будет большая катастрофа - Сергей Гайдайчук

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: