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Приведет к худшему сценарию: в Concorde Capital спрогнозировали последствия давления НАБУ на Бахматюка

среда, 27 ноября 2019, 16:09
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Давление НАБУ может иметь катастрофические последствия для бизнеса владельца группы компаний Ukrlandfarming Олега Бахматюка.

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Concorde Capital.

Concord Capital считает, что Бахматюк и его возможные партнеры в НБУ, которые подозреваются в сговоре по делу о рефинансировании VAB Банка, смогут доказать в суде отсутствие оснований в утверждениях НАБУ, но это не гарантирует прекращения давления на Бахматюка.

Олег Бахматюк обнародовал план возможного урегулирования задолженности, который, как он утверждал, обсуждался с госорганами. Комментируя это, Бахматюк сказал, что близок к заключению соглашения, по которому он выплатит до 8,5 млрд грн в Фонд гарантирования вкладов в течение восьми лет. Если бы план был выполнен, это позволило Бахматюку продолжить переговоры о реструктуризации задолженности с международными кредиторами, возможно, даже на более выгодных условиях.

"Долговое соглашение с госструктурами выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой", - считают в Concord Capital и допускают наихудший сценарий. Он предполагает давление правительства на Бахматюка и его потерю контроля над Ukrlandfarming, что, вероятно, приведет к развалу бизнеса. Это предполагает незначительные взыскания долга Бахматюка, особенно требований международных кредиторов и госструктур.

Группа компаний Ukrlandfarming Олега Бахматюка платит миллиардные налоги и в ней работают 27 тысяч человек. Из-за действий НАБУ эти люди могут потерять работу.

11 ноября СМИ сообщили, что сотрудники НАБУ приехали в офис "Райффайзен Банка", чтобы задержать главу правления Александра Писарука, бывшего первого заместителя экс-председателя НБУ Валерии Гонтаревой.

12 ноября стало известно, что Бахматюк обратился к президенту Владимиру Зеленскому относительно действий НАБУ и ГПУ, которые возобновили дело по VAB банку. Он пояснил, что подозрение НАБУ политически мотивировано и ставит под угрозу работу "Укрлендфарминг", а также опроверг претензии Нацбанка в размере 29,3 млрд грн долга перед государством.

Экс-министр финансов Александр Шлапак сообщил, что Бахматюк боролся за VAB банк до последнего и пытался внести $200 млн для его спасения.

Объединение "Бизнес-Варта" и "Украинский клуб аграрного бизнеса" обратились к президенту в защиту "Укрлендфарминг" Бахматюка.

18 ноября сообщалось, что экспертиза опровергает обвинения НАБУ.

До этого, 15 ноября Высший антикоррупционный суд определил для бывшего первого заместителя Нацбанка Александра Писарука меру пресечения в виде залога в 5 млн гривень. Впоследствии стало известно, что "Райффайзен банк" внесет залог за Писарука и оставит его на должности.

НАБУ открыло дело о якобы нецелевом использовании стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком VAB банку Олега Бахматюка. Однако Национальный банк уже опроверг эти обвинения, доказав, что вся сумма рефинансирования, 1,2 млрд грн, пошла на выплаты средств вкладчикам.

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