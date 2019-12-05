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Бахматюк предлагал заплатить долг VAB банка, но НАБУ заморозило процесс - Фонд гарантирования вкладов

четверг, 05 декабря 2019, 16:56
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Олег Бахматюк предлагал добровольно выплатить задолженность VAB банка, это самый выгодный для государства путь решения вопроса, однако НАБУ, начав преследование бизнесмена, заморозило процесс.

Об этом сообщила Светлана Рекрут, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц, в интервью изданию Mind.

"Тема Бахматюка очень актуальна. Мы получали предложения от него по реструктуризации долга перед фондом и Нацбанком. Первое – два года назад. Декларация намерения. Мы приняли решение изучить юридические возможности, но на этом все закончилось", - заметила Рекрут.

Она утверждает, что тема договорных урегулирований задолженностей становится для Фонда гарантирования "ключевым, если не единственным, источником средств для выплат кредиторам". Директор-распорядитель Фонда гарантирования заявила, что добровольное урегулирование – наиболее выгодный для государства путь урегулирования задолженностей банков.

"Через гражданские или уголовные процессы о взыскании на каждый полученный доллар тратится до 30 центов расходов. Это дорогой и долгий процесс, который может не принести быстрого желаемого результата. А по добровольному урегулированию – всегда дисконт. Процесс урегулирования проходит быстрее и менее затратный по сравнению с судебным разбирательством, но это дисконт к сумме долга", - указала она.

Возвращаясь к кейсу Бахматюка, Светлана Рекрут рассказала, что предложений от него поступало несколько. В последнем "он предложил 8 млрд грн для фонда и НБУ, из которых 500 млн грн на escrow-счет или депозит для подтверждения серьезности его намерений, а всю сумму он выплачивает в течение 5-7 лет". Дирекция фонда приняла решение рассмотреть возможности урегулирования - изучить юридические механизмы, разработать конструкцию, провести расчеты.

"По второму предложению наших решений не было. Мы его не отвергли, но и не согласились по одной простой причине: чтобы принять или отклонить такого рода предложение необходим реальный анализ в двух направлениях", - заметила она.

После начала процессуальных действий НАБУ ситуация с добровольным возвращением Бахматюком задолженности банка заморозилась:

"Не понятно теперь, как идти по сценарию добровольного урегулирования. Есть процессуальные ограничения, поскольку уже есть подозрение. Пока же в Украине, как мне кажется, нет подобной практики, и ее придется нарабатывать", - указала Рекрут.

Фонд гарантирования готов к реализации идеи договорного урегулирования задолженности VAB банка.

"Возможность мировых соглашений предусмотрена в законопроекте, который, я надеюсь, будет одобрен парламентом. Необходимость такой опции одобрена МВФ и ВБ. У нас сейчас работает команда советников от FDIC (Федеральная корпорация по страхованию депозитов США), которые являются специалистами по части добровольного урегулирования и реализовали десятки подобных кейсов у себя", - заметила директор фонда.

НАБУ открыло дело о якобы нецелевом использовании стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком VAB банку Олега Бахматюка. Нацбанк уже опроверг эти обвинения, доказав, что вся сумма рефинансирования - 1,2 млрд грн, пошла на выплаты средств 80 тысячам вкладчиков, как и предполагала эта программа.

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