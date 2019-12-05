Бахматюк предлагал заплатить долг VAB банка, но НАБУ заморозило процесс - Фонд гарантирования вкладов

Олег Бахматюк предлагал добровольно выплатить задолженность VAB банка, это самый выгодный для государства путь решения вопроса, однако НАБУ, начав преследование бизнесмена, заморозило процесс.

Об этом сообщила Светлана Рекрут, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц, в интервью изданию Mind.

"Тема Бахматюка очень актуальна. Мы получали предложения от него по реструктуризации долга перед фондом и Нацбанком. Первое – два года назад. Декларация намерения. Мы приняли решение изучить юридические возможности, но на этом все закончилось", - заметила Рекрут.

Она утверждает, что тема договорных урегулирований задолженностей становится для Фонда гарантирования "ключевым, если не единственным, источником средств для выплат кредиторам". Директор-распорядитель Фонда гарантирования заявила, что добровольное урегулирование – наиболее выгодный для государства путь урегулирования задолженностей банков.

"Через гражданские или уголовные процессы о взыскании на каждый полученный доллар тратится до 30 центов расходов. Это дорогой и долгий процесс, который может не принести быстрого желаемого результата. А по добровольному урегулированию – всегда дисконт. Процесс урегулирования проходит быстрее и менее затратный по сравнению с судебным разбирательством, но это дисконт к сумме долга", - указала она.

Возвращаясь к кейсу Бахматюка, Светлана Рекрут рассказала, что предложений от него поступало несколько. В последнем "он предложил 8 млрд грн для фонда и НБУ, из которых 500 млн грн на escrow-счет или депозит для подтверждения серьезности его намерений, а всю сумму он выплачивает в течение 5-7 лет". Дирекция фонда приняла решение рассмотреть возможности урегулирования - изучить юридические механизмы, разработать конструкцию, провести расчеты.

"По второму предложению наших решений не было. Мы его не отвергли, но и не согласились по одной простой причине: чтобы принять или отклонить такого рода предложение необходим реальный анализ в двух направлениях", - заметила она.

После начала процессуальных действий НАБУ ситуация с добровольным возвращением Бахматюком задолженности банка заморозилась:

"Не понятно теперь, как идти по сценарию добровольного урегулирования. Есть процессуальные ограничения, поскольку уже есть подозрение. Пока же в Украине, как мне кажется, нет подобной практики, и ее придется нарабатывать", - указала Рекрут.

Фонд гарантирования готов к реализации идеи договорного урегулирования задолженности VAB банка.

"Возможность мировых соглашений предусмотрена в законопроекте, который, я надеюсь, будет одобрен парламентом. Необходимость такой опции одобрена МВФ и ВБ. У нас сейчас работает команда советников от FDIC (Федеральная корпорация по страхованию депозитов США), которые являются специалистами по части добровольного урегулирования и реализовали десятки подобных кейсов у себя", - заметила директор фонда.

НАБУ открыло дело о якобы нецелевом использовании стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком VAB банку Олега Бахматюка. Нацбанк уже опроверг эти обвинения, доказав, что вся сумма рефинансирования - 1,2 млрд грн, пошла на выплаты средств 80 тысячам вкладчиков, как и предполагала эта программа.