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ОГА не использовали 2,8 млрд гривен Дорожного фонда – советник премьера Голик

суббота, 14 декабря 2019, 12:18
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Областные государственные администрации не используют в полном объеме средства, поступающие на ремонт и строительство дорог через Дорожный фонд. Лишь немногие ОГА проводят капитальные ремонты автотрасс, большинство ограничивается малыми ремонтами.

Об этом сообщил в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

Он уточнил, что в рамках закона о Дорожном фонде в 2019 году для всех областных администраций предусмотрено 14,6 млрд гривен бюджетных средств, которые они могут тратить на содержание областных и сельских дорог, а также ремонт в пределах населенных пунктов.

"По состоянию на 30 ноября в ОГА уже поступило 13,7 млрд грн. Казалось бы - вот оно, счастье. Деньги упали с неба, просто используй их. Но нет. Наличие денег - это не всегда качественные дороги. Нужен еще менеджмент", - поясняет Голик.

Из 13,7 млрд гривен областные администрации использовали только 10,9 млрд.

"Другими словами, на 30 ноября ОГА не использовали 2,8 млрд грн на ремонт дорог, которые им поступили из государственного бюджета. А еще будет транш 897 млн грн в декабре. 2,8 млрд грн это примерно 155-170 км трассы типа Запорожье – Мариуполь", - уточняет советник премьер-министра.

Лидерами по итогам года стали Хмельницкая, Харьковская и Днепропетровская ОГА, использовавшие более 95% Дорожного фонда каждая. Аутсайдеры - Черновицкая, Ивано-Франковская, Житомирская и Донецкая ОГА, использовавшие в около 45% Дорожного фонда. Совокупный остаток неиспользованного Дорожного фонда по этим четырем ОГА - 1 млрд грн.

"Но это только часть проблемы, когда деньги есть, деньги на счетах, но деньги не используются. Вторая часть проблемы - это как именно были использованы эти деньги. В этом месте хорошо по смыслу ложится отчет Счетной палаты об использовании ОГА Дорожного фонда - читается как детектив, на самом деле", - говорит Голик.

Как выяснилось, лишь две области делают преимущественно капитальный ремонт в рамках средств Дорожного фонда. Это Днепропетровская и Ивано-Франковские ОГА, потратившие на капремонты 83,7% и 83,7% соответственно.

"Важное замечание для понимания и справедливости. Приведенные цифры и результаты - это, в большей степени, результат логики, заложенной в использование Дорожного фонда каждой из областей главами ОГА, возглавлявшими их в первом полугодии этого года. Нынешним главам ОГА оставалось только использовать уже заложенную их предшественниками логику. Кто-то с этим справился, кто-то даже с этим справиться не смог", - отметил советник главы правительства.

Он предупредил, что в Кабмине готовят большую аналитику об использовании ОГА Дорожного фонда, на основании которой главам обладминистраций поставят задачи на следующий год. "Потому что вольница и ямочные ремонты закончились", - заявил Голик.

Ранее в интервью 11 каналу (Днепр) Юрий Голик рассказал об амбициозных планах правительства за четыре года сделать все ключевые трассы страны.

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Раздел: Бизнес
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