Миллионные убытки каждый день: журналисты рассказали о лоббизме Криклия по аренде в терминале "Борисполя"

Сдача в аренду коммерческих площадей терминала F аэропорта Борисполь украинским компаниям блокируется, и это приводит к убыткам на уровне двух миллионов гривен в день.

Об этом сообщается в материале "Апострофа" – "Министерство Криклия, лобби МакДональдс и убытки в 2 миллиона гривен ежедневно: кто виноват, и что делать?".

Отмечается, что терминал открылся в апреле, и с тех пор потенциальные арендаторы не могут получить в нем площади для работы. Ситуация блокируется в профильном министерстве.

По мнению журналистов, аналогичная ситуация наблюдалась в терминале D, там конкурсные условия были изменены так, чтобы арендаторами стали предприятия группы "БФ", связанной с экс-нардепом от НФ Андреем Иванчуком, также им "помогал" нынешний заместитель министра Криклия – Олег Ющенко. В АМКУ назвали такие действия "дискриминационными".

В то же время в терминале F фаст-фуд решила открыть сеть МакДональдс, что подтвердил министр инфраструктуры Владислав Криклий. За такие заявления министра обвинили в лоббизме. В то же время руководителя украинского МакДональдс Юлию Бадритдинову видели возле админздания аэропорта "Борисполь" вместе с президентом Американской торговой палаты (ACC) Андреем Гундером 4 декабря. Позже стало известно, что она ведет переговоры с руководством аэропорта и представителями министерства о технических вопросах захода в аэропорт компании.

Украинские бизнесмены, которые подали заявки на участие в конкурсе, считают, что процесс умышленно блокируется на уровне руководства Мининфраструктуры, по этому вопросу было направлено заявление в НАБУ.