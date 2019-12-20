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ЕС запускает программу финансирования FinancEast для поддержки предпринимателей на востоке Украины: детали

пятница, 20 декабря 2019, 11:18
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В четверг, 19 декабря, были подписаны соглашения о финансировании между Немецко-Украинским фондом и учреждениями-финансовыми партнерами (ОТП Лизинг Ощадбанк, Укргазбанк) по реализации программы FinancEast, финансируемого Европейским Союзом через KfW в рамках инициативы ЕС EU4Business. Эта программа направлена на восстановление финансирования малого и среднего бизнеса в подконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, экономическое восстановление Донбасса и повышение его инвестиционной привлекательности.

Об этом говорится в пресс-релизе Представительства ЕС в Украине.

Для реализации программы FinancEast Европейский Союз предоставил Украине грант в размере 9,5 млн евро через немецкий банк развития KfW. Исполнителем программы выступает Немецко-Украинский фонд.

"Благодаря этому гранту Европейский Союз надеется восстановить устойчивые кредитные и лизинговые операции в регионе, где банки почти не работали с 2014 года, поддерживая устойчивое экономическое и социальное восстановление и, тем самым, способствуя миру и примирению на востоке Украины", - сказал Фредерик Кунео, первый советник Представительства ЕС в Украине, руководитель отдела "Местное и развитие общества".

Грантовые ресурсы будут предоставляться МСП в виде компенсации до 50% стоимости инвестиционных проектов, профинансированных ОТП Лизинг, Сбербанком, Укргазбанком. Инвестиционные проекты предусматривают приобретение в лизинг или в кредит сельскохозяйственной техники, оборудования и транспортных средств, монтаж, строительство или реконструкцию помещений, ввод в эксплуатацию и тому подобное. Уже с 20 декабря предприниматели смогут обращаться в региональные отделения финансовых учреждений-партнеров и получать средства в лизинг или кредит.

"Мы начинаем активную фазу реализации программы поддержки FinancEast, которая откроет предпринимателям Донбасса доступ к различным финансовым инструментам, в том числе кредитования. Это, я убежден, улучшит финансовое здоровье их компаний, повысит их способность расти, развиваться, радовать своих клиентов качественными продуктами и услугами", - сказал заместитель министра финансов Юрий Гелетий.

"Национальный банк поддерживает программы, которые могут помочь оживить кредитование украинской экономики и бизнеса в восточных областях. Сейчас мы отмечаем оживление кредитования, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса. Спрос на кредиты в сегменте МСБ ежегодно повышается, тогда как качество обслуживания существенно выше по сравнению с займами других бизнес-сегментов. Мы верим, что этот сегмент станет двигателем для возобновления кредитования и экономического развития страны", - отметила первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

С условиями программы Представительство ЕС предлагает ознакомиться на сайте.

Немецко-Украинский фонд основан Немецким государственным банком развития KfW, Кабинетом Министров Украины и Национальным банком Украины.

EU4Business - это инициатива ЕС, которая поддерживает частный сектор в странах Восточного партнерства, в частности, в Украине. Ее целью является улучшение бизнес-среды путем предоставления профессиональных советов и доступа к финансированию МСП. Поддержка по инициативе EU4Business предоставляется совместно с другими организациями. Инициатива способствует росту и созданию новых рабочих мест.

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