Меня "заказал" Богдан: Бахматюк рассказал о причинах расследования НАБУ против него

Владелец крупнейшего украинского агрохолдинга Ukrlandfarming Олег Бахматюк обвиняет председателя Офиса президента Андрея Богдана в "отжиме" его бизнеса, а также в "заказе" возобновления дела против него в НАБУ.

Об этом бизнесмен рассказал для Latifundist.com, комментируя возобновленное НАБУ дело о якобы нецелевом использовании рефинансирования Нацбанка на сумму 1,2 млрд грн, которое получил VAB Банк, которое расследовалось в течении нескольких лет различными силовыми органами и было закрыто в связи с отсутствием состава преступления, сообщают "Українські новини".

Дело было возобновлено с обвинениями, которые опровергаются отчетами Фонда гарантирования вкладов, заявлениями НБУ и данными официальных экспертиз.

"Считаю, что меня "заказал" Андрей Богдан - глава Офиса президента. Он дирижировал этими процессами в отношении Касько и Сытника. Я встречался с ним лично, слышал риторику. Мы пытались найти конструктив. Богдан - дирижер и оператор судебного процесса против меня. Источники в прессе подтверждают, что это имеет место не только в отношении меня, но и повсюду. Я четко понимаю, что это - политически мотивированный процесс", - прокомментировал Бахматюк.

Олег Бахматюк не исключает, что таким путем хотят отобрать его бизнес.

"Не исключаю, что есть рейдерские моменты, потому что компания большая. Мы понимаем, что при нестабильной ситуации будут под угрозой договора аренды, активы, заложенные у внешних кредиторов, будут обесцениваться. Стоимость элеватора без земли в 10 раз меньше, это касается любого актива. Не исключаем, что это один из мотивов принятия решений против нашей компании. Не хотелось бы в этом убеждаться и показывать, кто это сделал. Мы считаем это фактором привлечения внимания, проявлением популизма. Вы видите, что генпрокурор говорит, что будет осуществлять посадки по результатам так называемых социологических исследований, это - нонсенс", - отметил он.

По словам Олега Бахматюка, в открытом НАБУ деле совпали интересы директора НАБУ Артема Сытника и генерального прокурора Руслана Рябошапки.

"Артема Сытника интересует только пиар, Руслана Рябошапку - тоже, ведь он начал борьбу с олигархами, к которым я не отношусь. Олигарх - это человек, который имеет и политическое влияние, и медийное. У нас большая компания, я - крупный бизнесмен, но не олигарх. Они подменяют понятия сейчас", — рассказал Олег Бахматюк.

Ранее бизнесмен заявлял о конфликте интересов директора НАБУ Артема Сытника в этом деле. Суд признал Сытника виновным в коррупции - элитном отдыхе за чужой счет на охотничьей базе. Главным свидетелем обвинения по делу про коррупцию Сытника был советник сестры Олега Бахматюка. Артем Сытник внесен в реестр коррупционеров, в парламенте поднимается вопрос о его отставке. Члены Совета общественного контроля призывали Сытника дать объяснение своим действиям и прокомментировать пребывание на посту руководителя антикоррупционного органа в такой ситуации.