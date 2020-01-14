RU  UA  EN

вторник, 14 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Бизнес

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

14 января

15:12
Netflix начинает съемки 2 сезона "Ведьмака" - где работают над сериалом и когда ждать
13:37
Венеция внезапно пересохла после потопов, сеть поразили фото и видео
13:35
Поздравляйте, мальчик: Владимир Остапчук заинтриговал поклонников фото из больницы
13:19
Вы с братом - лучшее в моей жизни: MONATIK впервые показал младшего сына
12:53
Принц Гарри и принц Уильям ответили на слухи о причине раскола в королевской семье
12:20
В сети заговорили о предстоящей свадьбе Ани Лорак, и на это у фанов есть причины: фото
12:01
Уилл Смит рассказал, как ревновал жену к покойному музыканту
11:30
Сергей Притула показал жену-именинницу и подобрал нежные слова благодарности
11:17
Готовлюсь к разговору с классным руководителем: Ксения Мишина показала новый имидж сына
11:03
Королева Елизавета рассказала о будущем принца Гарри и Меган Маркл
10:10
Надя Дорофеева похвасталась соблазнительными формами на отдыхе в Доминикане: фото
09:05
В Китае автобус с десятками людей ушел под землю, много погибших: видео жуткого ЧП
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Новый рекорд страны: в ДТЭК Нефтегаз рассказали о росте объемов добычи газа в 2019 году

вторник, 14 января 2020, 15:29
переглянути новину українською
Добыча ДТЭК Нефтегаз Фото: ДТЭК

ДТЭК Нефтегаз добыл 1,66 млрд куб. м. природного газа за 2019 год, что на 0,66% превысило объемы добычи 2019 года и стало новым рекордным показателем как для компании, так и для сектора частной газодобычи в Украине.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Компания увеличила добычу благодаря вводу в эксплуатацию новых высокодебитных глубоких скважин, применению инновационных технологий. В 2019 году ДТЭК Нефтегаз начал строительство шести новых скважин, три из которых были завершены бурением в рекордные сроки. Компания приступила к реализации программы бурения на Мачухском месторождении со значительным потенциалом добычи газа на глубинах более 6 км, что требует уникальных технологических решений из-за аномально высоких пластовых давлений и температур.

Крупным инвестиционным проектом 2019 года стало строительство дожимных компрессорных станций на Семиренковском месторождении, которые позволят стабилизировать добычу газа на объектах, находящихся в зрелой стадии разработки. Одним из важных направлений деятельности ДТЭК Нефтегаз стали цифровизация и внедрение инновационных подходов, благодаря которым компания смогла сократить сроки бурения глубоких скважин до 3,5 месяцев и повысить эффективность разработки месторождений.

В 2019 году ДТЭК Нефтегаз увеличил портфель активов, что позволит обеспечить наращивание ресурсной базы и добычи газа. Компания одержала победу на первом открытом электронном аукционе и приобрела спецразрешение на пользование недрами Свитанково-Логовской площади. Также ДТЭК Нефтегаз признан победителем в конкурсе на заключение соглашения о разделе продукции по Зиньковской площади.

"Несмотря на конъюнктуру мирового рынка и падение цены на газ, наша компания продолжает инвестировать в украинскую газодобычу – инвестиции за 2019 год составили более 3 млрд грн. Нам удалось достичь исторического максимума добычи благодаря внедрению инновационных технологий по всей производственной цепочке – от геологоразведки и бурения скважин до интенсификации и строительства современных инфраструктурных объектов. Мы планируем дальше наращивать объемы бурения и добычи – планируем ввести в эксплуатацию не менее 6 глубоких скважин, что станет значительным вкладом в достижение энергонезависимости Украины", - заявил Игорь Щуров, гендиректор ДТЭК Нефтегаз.

ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетику Украины. Группа развивает бизнес по добыче природного газа и угля, возобновляемой и тепловой генерации электроэнергии, распределению электроэнергии электросетями, поставке ее клиентам, внедрению энергоэффективных решений, зарядке электромобилей. Направление Innovation DTEK реализует проекты в сфере технологической и цифровой трансформации энергетики, а также управляет инновационной образовательной бизнес-платформой Academy DTEK.

ДТЭК Нефтегаз – крупнейшая частная газодобывающая компания в Украине. С 2013 года ДТЭК Нефтегаз увеличил добычу газа более чем в 3 раза, продемонстрировав самую стремительную динамику развития в секторе. В ДТЭК работают 70 тысяч сотрудников. 100% компании принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Большие возможности маленькой страны: какие бонусы готов предложить украинцам Кипр

Министерство Криклия, лобби Mcdonald’s и убытки в 2 миллиона гривен ежедневно: кто виноват, и что делать?

Цирк никуда не уехал: кто заказал силовое маски-шоу на ведущем полиграф предприятии Украины

Анатомия судебного противостояния "Укртелекома"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: