Новый рекорд страны: в ДТЭК Нефтегаз рассказали о росте объемов добычи газа в 2019 году

ДТЭК Нефтегаз добыл 1,66 млрд куб. м. природного газа за 2019 год, что на 0,66% превысило объемы добычи 2019 года и стало новым рекордным показателем как для компании, так и для сектора частной газодобычи в Украине.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Компания увеличила добычу благодаря вводу в эксплуатацию новых высокодебитных глубоких скважин, применению инновационных технологий. В 2019 году ДТЭК Нефтегаз начал строительство шести новых скважин, три из которых были завершены бурением в рекордные сроки. Компания приступила к реализации программы бурения на Мачухском месторождении со значительным потенциалом добычи газа на глубинах более 6 км, что требует уникальных технологических решений из-за аномально высоких пластовых давлений и температур.

Крупным инвестиционным проектом 2019 года стало строительство дожимных компрессорных станций на Семиренковском месторождении, которые позволят стабилизировать добычу газа на объектах, находящихся в зрелой стадии разработки. Одним из важных направлений деятельности ДТЭК Нефтегаз стали цифровизация и внедрение инновационных подходов, благодаря которым компания смогла сократить сроки бурения глубоких скважин до 3,5 месяцев и повысить эффективность разработки месторождений.

В 2019 году ДТЭК Нефтегаз увеличил портфель активов, что позволит обеспечить наращивание ресурсной базы и добычи газа. Компания одержала победу на первом открытом электронном аукционе и приобрела спецразрешение на пользование недрами Свитанково-Логовской площади. Также ДТЭК Нефтегаз признан победителем в конкурсе на заключение соглашения о разделе продукции по Зиньковской площади.

"Несмотря на конъюнктуру мирового рынка и падение цены на газ, наша компания продолжает инвестировать в украинскую газодобычу – инвестиции за 2019 год составили более 3 млрд грн. Нам удалось достичь исторического максимума добычи благодаря внедрению инновационных технологий по всей производственной цепочке – от геологоразведки и бурения скважин до интенсификации и строительства современных инфраструктурных объектов. Мы планируем дальше наращивать объемы бурения и добычи – планируем ввести в эксплуатацию не менее 6 глубоких скважин, что станет значительным вкладом в достижение энергонезависимости Украины", - заявил Игорь Щуров, гендиректор ДТЭК Нефтегаз.

ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетику Украины. Группа развивает бизнес по добыче природного газа и угля, возобновляемой и тепловой генерации электроэнергии, распределению электроэнергии электросетями, поставке ее клиентам, внедрению энергоэффективных решений, зарядке электромобилей. Направление Innovation DTEK реализует проекты в сфере технологической и цифровой трансформации энергетики, а также управляет инновационной образовательной бизнес-платформой Academy DTEK.

ДТЭК Нефтегаз – крупнейшая частная газодобывающая компания в Украине. С 2013 года ДТЭК Нефтегаз увеличил добычу газа более чем в 3 раза, продемонстрировав самую стремительную динамику развития в секторе. В ДТЭК работают 70 тысяч сотрудников. 100% компании принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.