Убивают уникальный завод: владелец "Океана" рассказал о последствиях ареста предприятия

Заседание по апелляционной жалобе на арест имущества Николаевского судостроительного завода 27 января не состоялось, поскольку суд не успел ознакомиться с материалами дела.

Об этом сообщает ГолосUA.

"Суд объяснил, что материалы только пришли, требуют ознакомления. Это объективная причина. Не думаю, что кто-то что-то затягивает. Другое дело, что отсутствие решения и арест – катастрофа для завода. Не могут понять, что заказчик не придет на завод, имущество которого арестовано, а мы работаем в основном на внешнем рынке и можем утратить наработки за последние годы. Шансов восстановить и развивать завод с каждым днем все меньше. Это объективная реальность, к сожалению", – прокомментировал ситуацию собственник завода, украинский инвестор Василий Капацына.

Печерский райсуд Киева по ходатайству прокуратуры наложил арест на имущественный комплекс ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" 13 января 2020 года. Как сообщала пресс-служба Офиса Генпрокурора, решение было принято в рамках производства по факту доведения до банкротства и незаконного завладения имуществом предприятия. С тех пор правоохранители не выразили желания общаться с владельцем завода.

"Хочу обратить внимание, что я по-прежнему в Киеве, пишу письма генпрокурору, в СБУ с просьбой меня выслушать. Уничтожается последний судостроительный актив в Украине в интересах российского бизнеса. До сих пор мне никто встречу не назначил. У меня есть доказательства. Я прошу прокуроров допросить меня. "Когда надо будет, вызовем", – вот ответ. Верю в справедливый украинский суд", – заявил Капацына.

Предприниматель подчеркнул, что арест имущества завода "Океан" является нецелесообразным.

"Не понимаю, зачем накладывать арест. Куда завод денется? С 2008 по 2018 год завод разворовывали. Я купил его на открытых торгах, поставил себе задачу его восстановить, – и накладывают арест. Куда денутся цеха, земельные участки, набережные? Не говорю о том, что основанием для ареста послужила дезинформация человека, представляющего интересы бывшего владельца завода, который в 2011 году завод "положил", создав задолженность 65 млн евро внешних и 300 млн гривен на украинском рынке, а это зарплата, различные фонды, облэнерго и так далее. Завод давно уничтожили, и я не могу достучаться до руководителей правоохранительной системы. Прокурор не хочет меня допрашивать", – рассказал Капацына.

Инвестор уверен, что из-за сложившейся ситуации, завод "Океан" может лишиться заказов, коллектив в 700 человек – рабочих мест, а Украина – стратегического предприятия, которого хотят лишить конкурентоспособности.

"Завод "Океан" может быть успешным на европейском рынке. Это актив, который должен быть кооперирован в европейский рынок судостроения. Мы делаем заказы. Из шести два отказались, три колеблются. Первый европейский заказ мы к февралю-марту закончим. Фонд зарплаты – 12,5 млн каждый месяц. А так - люди уедут на заработки в Европу. Сегодня единственный завод, который может строить корабли – это судостроительный завод "Океан", его убивают правоохранители. Это единственное предприятие, которое может строить корабли для Военно-морских сил Украины", – подчеркнул Капацына.

Заседание апелляционного суда по аресту имущества завода "Океан" перенесено на 5 февраля.