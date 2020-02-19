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Член правления "Альфа-Банка Украина" Дмитрий Серьожин вошел в топ-30 лучших финансовых директоров Украины

среда, 19 февраля 2020, 13:01
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Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и редакция портала Delo.ua составила рейтинг лучших финансовых директоров Украины. Одним из 30-ти лучших стал главный финансовый директор и член правления "Альфа-Банка Украина" Дмитрий Серьожин.

Благодаря экспертам редакция составила список из более 70 финансовых директоров крупнейших компаний, ведущих свою деятельность на территории Украины.

Финальный рейтинг формировался из двух оценок: экспертного жюри (80%) и голосования читателей на delo.ua (20%). Экспертная группа оценивала управленцев по пяти критериям: репутация на рынке, эффективность, новаторское мышление, стратегическое планирование и антикризисное управление.

Дмитрий Серьожин имеет большой опыт работы в банковской сфере, в том числе на руководящих должностях. В команду "Альфа-Банка Украина" присоединился в 2012 году. В течение пяти лет Дмитрий занимал должности первого заместителя председателя правления, члена правления и первого вице-президента, курировал финансовые службы и казначейство, работу на финансовых рынках "Альфа-Банка Украина", а также отвечал за разработку стратегии.

В 2017 году занимал должность генерального менеджера "Укрсоцбанка" в период интеграции "Альфа-Банка Украина" и "Укрсоцбанка" в единую банковскую структуру, которая успешно завершилась в октябре 2019 года.

В мае 2019 Дмитрий Серьожин был избран членом правления и главным финансовым директором "Альфа-Банка Украина", продолжая эффективное стратегическое управление финансовым блоком банка и казначейством, а также работой банка на рынках капитала.

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