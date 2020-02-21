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Компания-акционер "Альфа-банка Украина" зарегистрировала новый выпуск еврооблигаций на 50 миллионов долларов

пятница, 21 февраля 2020, 12:33
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Компания ABH Ukraine Limited - акционер Альфа-Банка Украины, обладающий 38,2% акций банка, осуществила 18 февраля новый выпуск еврооблигаций (ISIN XS2123287075) объемом 50 миллионов долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что дата погашения облигаций с ежеквартальной выплатой купона по ставке 9% годовых - 5 октября 2023 года.

Еврооблигации были выпущены по правилам, указанным в Положении "S" Комиссии по ценным бумагам и биржам США с листингом на Франкфуртской фондовой бирже.

Данный выпуск еврооблигаций стал восемнадцатым подобным выпуском компании ABH Ukraine Limited с начала 2015 года. По состоянию на дату публикации 11 выпусков ABH Ukraine Limited находилось в обращении, среди которых два выпуска в евро и девять в долларах США, семь выпусков погашено.

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Раздел: Бизнес
Теги: банки, Украина, облигации

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