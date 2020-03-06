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Назвали даже прокурора Закарпатья: на крупном инвестфоруме рассказали о рейдерских атаках на бизнес

пятница, 06 марта 2020, 16:56
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Прокурор Закарпатья Владимир Гаврилюк работает синхронно с рейдерами компании Avellana Gold, инвестирующей в украинскую промышленность с 2016 года.

Об этом заявил инвестор и гендиректор компании Брайан Сэвэдж, он назвал рейдерами директора компании Gofer mining Александра Маштепу, его сообщников Дмитрия Зайцева и Дмитрия Карпа, передает Delo.ua.

Владелец обогатительной фабрики в Закарпатье американец Брайан Сэвэдж выступил как спикер крупнейшего в мире инвестфорума по добыче полезных ископаемых PDAC, прошедшем в канадском Торонто. Возглавляемая Сэвэджем компания Avellana Gold представила сектор полезных ископаемых от Украины.

Тема выступления: "Бизнес по добыче ископаемых в Украине: персональный опыт и перспективы". В рамках него была рассказана история Avellana Gold. Как только инвестор построил фабрику, она пережила попытки захвата криминальными авторитетами, блокирование работы прокуратурой и теперь уже бывшим губернатором, дискредитацию в СМИ и много судов. Недавняя медиа-атака была связана с заседанием в Верховном суде, который окончательно подтвердил фиктивность Gofer mining и Cengard Financial, прикрывавшие рейдерство инвестиционными намерениями. Несмотря на такое давление, акционер Avellana Gold отказался от встреч с всякого рода переговорщиками и нашел справедливость в суде и попутно сообщил фамилии всех причастных к рейдерству на форуме ископаемых PDAC. Брайан Сэвэдж призвал инвесторов не бояться называть тех, кто мешает бизнесу развиваться в Украине.

Avellana Gold — международная инвестиционная компания, имеющая опыт разработки месторождений полезных ископаемых в Восточной Европе и многих странах мира, инвестирует в Мужиевское месторождение полиметаллических руд с 2016 года. В ноябре 2019 начала работу построенная обогатительная фабрика Avellana Gold, что добывать золото, цинк и свинец. Общий объем инвестиций в проект — 140 млн долларов США.

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