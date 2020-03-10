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WOG начал продавать страховки через мобильное приложение: детали о нововведении

вторник, 10 марта 2020, 16:34
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WOG дополнил свое мобильное приложение PRIDE новым сервисом, который позволяет оформить онлайн страховой полис ОСАГО на авто.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

WOG стал первой сеть АЗК в Украине, которая предложила клиентам решения в виде покупки обязательного полиса страхования авто с мобильного приложения. Этот сервис позволит потребителям сэкономить время и средства, поскольку отпадает необходимость посещать офис страховой компании, а оплатить услугу можно любым удобным способом (платежной карточкой, Apple Pay или Google Pay).

"На сегодня такое удобное решение в мобильном приложении способны предоставить среди АЗК только мы. Процесс полностью автоматизирован. Для клиента был разработан максимально удобный и интуитивно понятный интерфейс, а также последовательность действий. Команда цифровой трансформации обеспечила качественную техническую интеграцию. Все это позволило клиенту быстро и удобно купить электронный полис страхования на свой автомобиль, и больше не нужно возить с собой официальный печатный бланк", - сообщил директор дирекции Цифровой трансформации WOG Олег Кушиль.

Кроме того, сервисом предусмотрена возможность внесения данных текущего страхового полиса. Пользователю достаточно добавить сведения из него, а программа напомнит об окончании срока действия и предложит, при необходимости, обновить полис.

WOG позаботился и о максимальной автоматизации – клиенту достаточно указать государственный номер авто, а дальше – программа заполняет данные самостоятельно, получая информацию из общедоступных ресурсов (МТСБУ, МВД). При необходимости предоставить полис, его можно открыть из программы и показать QR код или продемонстрировать PDF-версию документа.

"WOG, учитывая потребности клиентов, постоянно расширяет возможности мобильного приложения. Приложение – это не только способ идентификации в рамках программы лояльности, но и действительно удобный сервис для автомобилистов. Именно поэтому мы шагаем в направлении маркетплейс. Приложение должно стать маркетпейсом различных необходимых автомобилисту сервисов, за счет которых клиент сможет решить все задачи в одном месте. Решение в виде онлайн-покупки обязательного полиса страхования авто – это первый шаг. Сервис, который действительно необходим автовладельцам. Онлайн страхование – это удобно, быстро и комфортно. Оформление занимает 3-5 минут – и пользователь получает полис "на руки", который хранится в приложении", - говорит руководитель Digital marketing WOG Евгений Черный.

Следует также отметить, что в приложении представлены различные предложения от различных страховых компаний – клиент может выбирать наиболее приемлемый для него вариант: компанию, цену, страховку.

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