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В 2020 году откроем салоны в каждом райцентре: основатель В2В jewelry Гонта рассказал о планах компании

среда, 11 марта 2020, 12:15
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В В2В jewelry утверждают, что концепция компании меняет общественное сознание и такую модель кэшбека может применить любая ювелирная компания.

Об этом заявил руководитель и основатель компании Николай Гонта в интервью "Газете по-украински", передает РБК-Украина.

"Мы перевернули свое сознание и приняли позицию, что клиента - потребителя, покупателя - нужно уважать и поощрять. Разработали план поддержки. Аббревиатура В2В - это "бизнес для бизнеса". Ювелирная продукция, будем откровенны, не является продуктом жизненной необходимости и соответственно имеет невысокий уровень спроса. Этот фактор влияет на ценообразование ювелирных изделий. Такую модель, как у нас, могла использовать любая другая ювелирная компания. Это реальный механизм без ущерба для бизнеса", - говорит Гонта.

По его словам, в компании была разработана специальная система начислений и выплат, которая зависит от приобретенного изделия или подарочного сертификата на покупку ювелирных изделий.

"Например, вы покупаете кольцо из золота 585-й пробы или серебряный браслет 925-й пробы. В течение года получаете возврат затраченных средств, да еще и с плюсом. Чем больше сумма покупки, тем выше этот плюс. Еженедельная доходность - от 2 до 3,5%. На бирке наших ювелирных изделий - две суммы. Первая - это цена, а вторая - сумма бонусов, которые в течение года будет начислен на банковскую карту. Если покупаете сертификат, то в течение года, получаете бонусы на банковскую карточку - 52 платежи. А через год отовариваете сертификат в сети наших ювелирных магазинов. В общем, это можно сделать в любой момент, но после этого перестают накапливаться бонусы. Это не акции и не облигации. Подарочный сертификат вы можете обменять на понравившееся изделие", - добавляет Гонта.

Бизнесмен отмечает, что компания таким образом не нарушает закон, а просто отходит от классической модели ювелирного рынка - "ценообразование и взаимодействия с покупателями".

"2019-го мы открылись в каждом областном центре Украины, а в 2020-го планируем магазины и в каждом райцентре", - резюмирует владелец компании.

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