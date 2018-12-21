Химическая диверсия: аграрии рассказали о последствиях для Украины блокирования импорта удобрений

Действия Государственной фискальной службы, заблокировавшей официальный импорт в Украину химических удобрений из ряда стран ЕС и других стран-партнеров, вполне можно расценивать как диверсию, направленную не только против украинского аграрного бизнеса, но и против государства в целом.

С таким месседжем выступили на пресс-конференции, которая состоялась 21 декабря в Киеве, представители ведущих украинских аграрных и агрохимических объединений - "Аграрного союза Украины", "Украинской аграрной конфедерации", "Всеукраинской аграрной рады", "Союза агрохимиков Украины", а также представители Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины, и компаний, официально импортирующих в Украину удобрения.

По словам заместителя главы ОС "Всеукраинская Аграрная Рада" Михаила Соколова, блокирование импорта удобрений на украинских таможнях началось 7 декабря 2018 года на основании письма ГФС в адрес ее территориальных органов, в котором шла речь об усилении борьбы с контрабандой из РФ. Однако в прицел таможенников попали, почему-то не контрабандные удобрения из России, а продукция, которая легально ввозится в Украину из стран-партнеров.

"Через эти страны контрабандные удобрения поставляться не могут, хотя бы с той точки зрения, что это элементарно экономически не выгодно. Это бред, эти страны никакого отношения к России не имеют. Более того, как вы можете видеть, многие из них - союзники Украины", - подчеркнул Соколов, продемонстрировав список государств, из которых был заблокирован импорт: Польша, Грузия, Турция, Казахстан, Узбекистан и ряд других. Всего, по его словам, было заблокировано порядка 53% импорта удобрений из других стран.

По словам главы ОО "Всеукраинской Аграрной Рады" Андрея Дыкуна, такие действия руководства ГФС и таможенников нужно расценивать не иначе, чем диверсию.

"Я считаю это диверсией со стороны Таможенной службы, хотя на самом деле она должна была бы защищать интересы Украины. Вот, на таможне стоят литовские удобрения. Друзья, ну разве есть у нас лучший партнер в ЕС, чем Литва? Или может кто-то хочет сказать, что через Литву будут ввозиться российские удобрения? Я уверен, что все понимают - не будут. То же самое касается и турецких судов с удобрениями, которые также сегодня заблокированы", - акцентировал Андрей Дыкун.

Он также обратился к присутствующему на мероприятии представителю посольства Казахстана, импорт удобрений из которого сегодня также приостановлен, с просьбой прокомментировать: могут ли через Казахстан поставляться российские удобрения?

"Это невозможно. Вся наша продукция сертифицируется, и ее происхождение легко можно проверить", - заявил представитель посольства Казахстана.

В свою очередь председатель ОС "Союз агрохимиков Украины" Сергей Рубан напомнил историю, когда Украина ввела заградительные пошлины на автомобили из Узбекистана, после чего эта страна закрыла свой рынок для украинских продуктовых товаров, что аукнулось многомиллионными потерями.

Рубан предостерег, что сегодняшние действия таможенников могут спровоцировать не менее серьезный международный скандал.

"Мы должны четко понимать, к чему это может привести. А привести может к конфликтам с этими странами. Вскоре мы можем получить от них претензии. Если не дай бог эти государства в ответ на необоснованное решение, которое документально не подтверждено (до сих пор нет ниединого документа, который бы указывал, по какой причине остановлен импорт), введут какие-то зеркальные меры, наша экономика пострадает очень существенно. Можем получить падение на 5-7%, если эти страны хотя бы на один месяц введут квоты на импорт из Украины", - отметил Рубан.

Как подчеркнул Михаил Соколов, украинские аграрии и агрохимики уже обратились к президенту Украины и главе правительства с просьбой отменить безответственное решение Государственной фискальной службы. Кроме того, в обращении содержится просьба поручить СБУ расследовать действия руководства ГФС, которое вместо того, чтобы бороться с настоящей российской контрабандой, вставляет палки в колеса легальному бизнесу, из-за чего стоимость удобрений для украинских аграриев может вырасти на 500 грн за тонну и более.

Следует добавить, что сразу после конференции было осуществлено нападение на главу "Всеукраинской Аграрной Рады" "Андрея Дыкуна, который давал интервью одному из украинских телеканалов. Двое неизвестных нанесли главе ВАР несколько ударов, а также облили зеленкой оператора. После чего не дожидаясь приезда правоохранителей нападающие скрылись с места происшествия. Сейчас их лица устанавливаются.