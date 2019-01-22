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Повышение урожайности и мировое лидерство: владелец "Укрлендфарминг" рассказал о своих бизнес-планах

вторник, 22 января 2019, 13:36
Владелец "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming) Олег Бахматюк Фото: пресс-служба

Владелец "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming) Олег Бахматюк заявил о планах повышения урожайности с каждого гектара земли на 8-10%, а также восстановление позиций крупнейшего в мире поставщика яиц.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Бизнесмен напомнил, что группа компаний "Укрлендфарминг" в 2018 году начала трансформацию бизнеса, децентрализацию структуры и совершенствование его цикла. И, несмотря на отсутствие кредитования и кризис прошлых лет, компания по итогам года может говорить о росте.

"Мы продолжаем процессы по трансформации бизнеса. Стратегия неизменна - удержать позицию лидера рынка, эффективно хозяйствовать и получить выше на 8-10% урожая зерна с каждого гектара земли. Также - расширять рынки сбыта для яиц и восстановить лидерские позиции мирового поставщика яиц", - добавляет Бахматюк.

Среди приоритетных путей развития в ближайшие годы группа компаний видит для себя также завершения начатой ранее трансформации бизнеса и процесс децентрализации. Также Олег Бахматюк заявил о планах увеличения пропускной способности элеваторов для улучшения логистических возможностей транспортировки зерна по Украине и большего использования возможностей, которые дает точное земледелие.

По мнению Олега Бахматюка, планирование развития отрасли должно происходить не только на уровне области, но и на уровне государства.

"Мы осознаем необходимость стратегического развития и планирования не только на уровне агро-холдинга, но и на уровне государства. Ежегодный прирост урожая по агро отрасли в целом - 10%, соответственно, ежегодно увеличивается нагрузка инфраструктуру - хранение, обработка и транспортировка зерна. Необходимо взаимодействие бизнеса и государства, чтобы совместно разработать наилучшую стратегию развития агро отрасли и использовать потенциал с максимальной бережливостью к природным ресурсам и пользой для людей", - отмечает он.

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Раздел: БизнесАграрный сектор Тема:
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