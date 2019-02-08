РУС. | УКР.

пятница, 8 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Бизнес

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

8 февраля

10:55
​Курс на НАТО: "Народный фронт" призвал к новому диалогу с Альянсом
10:50
Панеттьери отправилась на отдых с дочерью и Кличко - фото
10:45
Гвоздик назвал имя соперника: где и когда пройдет бой
10:41
​НАБУ заблокировало работу "Аграрного фонда": подробности
10:35
​Скандал с обысками в "Аграрном фонде": появились новые подробности
10:25
Опасная болезнь в армии: с начала года заболели почти 300 военных
10:21
Отравление Скрипалей: в Британии раскрыли еще двух агентов Путина
09:58
​Ей законы не писаны: стало известно о хитром плане России по выборам в Украине
09:58
Экс-игрок сборной Украины раскрыл секрет выступлений на самом высоком уровне: опубликовано видео
09:56
Сеть умилило видео с детьми Галкина и Пугачевой
09:50
Спустя 22 года: Джулия Робертс и Камерон Диаз воссоединились в новой фотосессии
09:47
Гривна продолжает рост: актуальній курс НБУ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Скандал с обысками в "Аграрном фонде": появились новые подробности

пятница, 08 февраля 2019, 10:35

7 февраля в 14:00 работа ПАО "Аграрный фонд" была заблокирована сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины, проводившими целый день обыск в офисе госкомпании.

Об этом говорится на сайте компании.

Как сообщает председатель правления, Андрей Радченко, такие действия правоохранительных органов являются безосновательными, и работа предприятия будет восстановлена в ближайшее время. Соответственно нет никакого сомнения в том, что ПАО "Аграрный фонд" удастся профинансировать посевную кампанию 2019-го года в запланированном объеме.

"Сегодняшние обыски в центральном офисе не имеют за собой никаких оснований. Только за прошлый год Агрофонд нарастил показатель чистой прибыли на 55% - до 147 млн. грн. Минфин в ближайшее время принять решение о направлении его в виде дивидендов в Государственный бюджет Украины.

При этом, мы уже третий год подряд активно увеличиваем наше присутствие на рынке. Напомню, в 2015-м году, когда наша команда возглавила Агрофонд его доход составлял всего 2,9 млрд. грн. Сегодня, почти втрое больше - 6,9 млрд. грн. В то и же время мы фактически выполняем и функцию регулятора на аграрном рынке финансируя посевную", - заявил Радченко.

Он также отметил, что уважает антикоррупционных и правоохранительных органов государства, и одновременно отметил, что сейчас поставлена "под удар не только нашу работу и уровень поступлений дивидендов государству, но и всю программу поддержки мелких и средних фермеров Украины, кредитование удобрений которых осуществляет Аграрный фонд".

"Поэтому, я просто вынужден сегодня обратиться напрямую к Президенту Украины, Премьер-министр Украины, профильного министра, депутатского корпуса Верховной Рады, в частности аграрного комитета с просьбой оперативно вмешаться и взять под личный контроль ситуацию, которая разворачивается сегодня вокруг Аграрного Фонда", - заявил Радченко.

Напомним, ПАО "Аграрный фонд" - ведущий оператор аграрного сектора Украины и занимает 20% внутреннего рынка продовольственного зерна, доля Агрофонда на рынке муки Украине составляет 13%. Параллельно, через форвардные программы кредитования аграрии "Аграрный фонд" выступает крупнейшим кредитором АПК в Украине и гарантирует финансирование посевной кампании, как составляющую экономической безопасности государства.

ПАО "Аграрный фонд" входит в топ-100 налогоплательщиков Украины. Параллельно, в 2018-м году предприятие уплатило в бюджет 71 млн. грн. дивидендов, а суммарно за 2016-2018 годы сумма перечисленных государству дивидендов составила 211, 5 млн. грн. За это же время активы предприятия возросли на 48% - с 5,96 млрд. грн. до 8,8 млрд. грн.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Елена Кислая: Рейдеры Дубиль и Аверьянов захватили наше предприятие, так как оно было прибыльным и успешным

"Мыльный пузырь" Вадатурских: почему "Нибулон" скрывает свое финансовое положение

​Как вернуть контроль над бизнесом, если вас "рейдернули" – история Олега Аверьянова

Вместе сильнее: СМИ рассказали, на кого рассчитывают аграрии в борьбе с рейдерством

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: