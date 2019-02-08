​Скандал с обысками в "Аграрном фонде": появились новые подробности

7 февраля в 14:00 работа ПАО "Аграрный фонд" была заблокирована сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины, проводившими целый день обыск в офисе госкомпании.

Об этом говорится на сайте компании.

Как сообщает председатель правления, Андрей Радченко, такие действия правоохранительных органов являются безосновательными, и работа предприятия будет восстановлена в ближайшее время. Соответственно нет никакого сомнения в том, что ПАО "Аграрный фонд" удастся профинансировать посевную кампанию 2019-го года в запланированном объеме.

"Сегодняшние обыски в центральном офисе не имеют за собой никаких оснований. Только за прошлый год Агрофонд нарастил показатель чистой прибыли на 55% - до 147 млн. грн. Минфин в ближайшее время принять решение о направлении его в виде дивидендов в Государственный бюджет Украины.

При этом, мы уже третий год подряд активно увеличиваем наше присутствие на рынке. Напомню, в 2015-м году, когда наша команда возглавила Агрофонд его доход составлял всего 2,9 млрд. грн. Сегодня, почти втрое больше - 6,9 млрд. грн. В то и же время мы фактически выполняем и функцию регулятора на аграрном рынке финансируя посевную", - заявил Радченко.

Он также отметил, что уважает антикоррупционных и правоохранительных органов государства, и одновременно отметил, что сейчас поставлена "под удар не только нашу работу и уровень поступлений дивидендов государству, но и всю программу поддержки мелких и средних фермеров Украины, кредитование удобрений которых осуществляет Аграрный фонд".

"Поэтому, я просто вынужден сегодня обратиться напрямую к Президенту Украины, Премьер-министр Украины, профильного министра, депутатского корпуса Верховной Рады, в частности аграрного комитета с просьбой оперативно вмешаться и взять под личный контроль ситуацию, которая разворачивается сегодня вокруг Аграрного Фонда", - заявил Радченко.

Напомним, ПАО "Аграрный фонд" - ведущий оператор аграрного сектора Украины и занимает 20% внутреннего рынка продовольственного зерна, доля Агрофонда на рынке муки Украине составляет 13%. Параллельно, через форвардные программы кредитования аграрии "Аграрный фонд" выступает крупнейшим кредитором АПК в Украине и гарантирует финансирование посевной кампании, как составляющую экономической безопасности государства.

ПАО "Аграрный фонд" входит в топ-100 налогоплательщиков Украины. Параллельно, в 2018-м году предприятие уплатило в бюджет 71 млн. грн. дивидендов, а суммарно за 2016-2018 годы сумма перечисленных государству дивидендов составила 211, 5 млн. грн. За это же время активы предприятия возросли на 48% - с 5,96 млрд. грн. до 8,8 млрд. грн.