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Украинские яйца от "Авангарда" получили сертификат соответствия Halal

вторник, 26 февраля 2019, 15:10

Сертификат о соответствии яиц стандарту Halal получил украинский агрохолдинг "Авангард" ( «AVANGARDCO IPL») бизнесмена Олега Бахматюка. Это позволит крупнейшему производителю яиц и сухих яичных продуктов в Украине и Европе завоевать новые рынки нескольких континентов.

Об этом сообщает пресс-служба агрохолдинга.

Еще в прошлом году AVANGARDCO IPL получил разрешение на экспорт яиц в Европейский Союз (яичные продукты компании разрешены к экспорту в ЕС с 2014 года). Отныне качество яиц AVANGARDCO IPL подтверждено еще и сертификатом соответствия стандарту Halal, что позволит расширить рынок сбыта в Украине и в странах Ближнего Востока, Африки и Азии.

Получением сертификата агрохолдинг подтвердил, что придерживается высоких стандартов производства, предъявляемым к производителям представителями мусульманского мира.

"Чтобы наша продукция отвечала самым высоким критериям качества, мы наладили цикл производства, который позволяет контролировать все этапы - от выращивания кур-несушек до хранения готовой продукции и системы логистики, - комментирует руководитель отдела коммуникаций AVANGARDCO IPL Марианна Конина".

"Получение сертификата Halal означает, что мы можем не только удовлетворить спрос на Halal продукцию в Украине, где проживает около 2 млн. мусульман, но и экспортировать ее в еще большее количество стран мира, в том числе - увеличить экспорт в Европу. Мусульманское население Европы по разным оценкам составляет ориентировочно 52 млн. человек и оно постоянно растет. Для европейцев отметка Halal является своеобразным знаком качества. Также для нас открываются дополнительные рынки Востока, Африки и Азии, где очень сильная культура Ислама и требования к соответствию продуктов питания", - сказала она.

По оценкам Центра сертификации Halal Global Ukraine, который выдал сертификат, оборот европейского рынка "Halal" продуктов составляет примерно $ 66 млрд., А в следующее десятилетие он может увеличиться еще на 20-25%. Мировой рынок продуктов, соответствующих стандартам «Halal», оценивается в $ 500 млрд. в год, а число потенциальных потребителей достигает 1,5 млрд. человек - ориентировочно столько людей исповедуют Ислам в мире.

AVANGARDCO IPL - крупнейший производитель яиц и сухих яичных продуктов в Украине и Европе. В состав компании входят 19 птицефабрик по производству яиц, птицекомплексы полного цикла «Авис» и «Чернобаевское», 3 инкубатора, 10 зон подращивания молодняка, 6 комбикормовых заводов, 3 склада длительного хранения яиц и биогазовый завод. В состав AVANGARDCO IPL также входит завод по производству яичных продуктов «Имперово Фудз», который является одним из самых технологически развитых объектов по переработке яиц на территории Европы. Компания экспортирует свою продукцию в страны Ближнего Востока, Африки, Азии, СНГ и ЕС.

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