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Владелец "Укрлендфарминг" Бахматюк рассказал о своих амбициях и перспективах в ЕС у украинского бизнеса

вторник, 19 марта 2019, 12:44

Владелец одного из крупнейших агрохолдингов Европы «Укрлендфарминг» (Ukrlandfarming) Олег Бахматюк рассказал о важности рынков ЕС для украинских аграриев и глобальные амбиции своей компании.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Die Welt.

По мнению бизнесмена, рынок Европейского союза является чрезвычайно сложным, но важным для украинского агробизнеса: «ЕС очень защищает внутренние рынки, когда речь идет об импорте пищевых продуктов. Украина за последние четыре года была вынуждена искать возможности за пределами российского рынка. Мы изучаем Азию, традиционные рынки, такие как Ближний Восток и Африка, а также рассматриваем ЕС, который, пожалуй, является наиболее сложным рынком для входа. Вместе с тем, Украина сейчас успешно воплощает свои планы». Что касается рынка Германии, он, по мнению Олега Бахматюка, является самым прибыльным в Европе: «Германия устанавливает критерии качества пищевых продуктов и производственного оборудования. Немецкий рынок является одним из самых прибыльных, и мы очень рады, что вошли в него. Вместе с тем, мы ожидаем большого сопротивления от местных ассоциаций промышленности. Обратная сторона монеты заключается в том, что чем больше немецких инвесторов будет в Украине, то тем проще будет Украина экспортировать сельскохозяйственную продукцию в Германию, поскольку обе стороны будут связаны взаимными интересами. Германия является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственных товаров и технологий, вероятно - в вдвое большим, чем США. Поэтому Украина является привлекательным и логичным рынком для немецких инвестиций.

Проблемой для доступа украинского агробизнеса на рынки ЕС Олег Бахматюк считает высокие входные барьеры: «Рынок зерна является менее сложным, поскольку он открыт в Испании и Италии. Мы заинтересованы в рынке яиц. ЕС предоставил Украине небольшую квоту на яичные продукты, но даже это вызвало волну оппозиции от промышленных ассоциаций в Польше и других странах ЕС. Мы можем выпускать яйца и яичные продукты высокого качества по низким ценам, но пока мы сталкиваемся с сопротивлением, мы мало что можем сделать. Мы благодарны, что ЕС открыл свой высокомаржинальный рынок для украинской сельскохозяйственной продукции. Но мы не можем бороться сами по себе, Украине очень нужны сторонники содействия торговле.

Относительно потенциального партнерства Ukrlandfarming с немецкими инвесторами и бизнесом для реализации своих глобальных амбиций, Олег Бахматюк рассказал (https://daily.rbc.ua/rus/show/oleg-bahhmatyuk-biznes-model-ukrlendfarming-1551706703.html) об амбициозных планах построения морского порта: «Мы открыты для изучения возможностей, хотя и понимаем, что с 2014 года бизнес-инвестиционный климат ухудшился, а мы сами понесли болезненные потери в Восточной Украине. Но у нас есть проект строительства морского порта в Черном море. Укрлендфарминг - не просто производитель зерна, мы вертикально интегрированный холдинг, куда входит много ключевых активов, таких как элеваторы и логистика. Бриллиантом в холдинге будет порт, который мы намерены построить, чтобы перевозить зерно для наших клиентов. Проект, стоимостью 200-800 миллионов долларов, но сейчас он приостановлен - мы активно ищем партнеров, чтобы те присоединились к нам и инвестировали. Мы надеемся, что после выборов откроется окно возможностей, и мы используем наш шанс перед инвесторами в Европе, Азии, США и на Ближнем Востоке».

Группа компаний «Укрлендфарминг» - один из европейских лидеров сельскохозяйственного производства, управляющей крупнейшим в Украине банком черноземов. Предприятия Группы компаний работают в 600 населенных пунктах Украины и является одним из крупнейших налогоплательщиков в стране. Агрохолдинг экспортирует свою продукцию в 40 стран мира.

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