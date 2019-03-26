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"Авангард" Бахматюка возглавил ТОП-9 украинских компаний-экспортеров куриного яйца

вторник, 26 марта 2019, 14:48

Агрохолдинг «Авангард» украинского бизнесмена Олега Бахматюка, крупнейший в Европе производитель яиц и продуктов из них, возглавил рейтинг компаний-экспортеров куриного яйца за 2018 год.

В рамках проекта «Экспортный агроатлас» от портала AgroPolit.com «Авангард» возглавил ТОП-9 компаний.

Экспорт украинских яиц в 2018 году вырос на 20% (почти на 300 млн шт.) по сравнению с 2017 годом, достигнув отметки в 1,78 млрд. штук по данным Союза птицеводов Украины. Лидером по количеству экспортируемой продукции остается «Авангард». Сейчас около 50% продукции компании в денежном выражении идет на экспорт. Компания продолжает наращивать базу клиентов на внешних рынках. В перспективе - расширение экспортного рынка, в том числе в страны Востока, Азии и Африки.

Агрохолдинг «Авангард» (AVANGARDCO IPL) входит группу компаний «Укрлендфарминг» (Ukrlandfarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка. «Авангард» является крупнейшим производителем яиц и сухих яичных продуктов в Украине и крупнейшим украинским экспортером этой продукции. В состав компании входят 19 птицефабрик, 3 инкубатора, 10 зон для подращивания молодняка, 6 комбикормовых заводов, 3 склада длительного хранения яйца, 2 птицекомплекса полного цикла «Авис» и «Чернобаевское». В состав «Авангарда» также входит завод по производству яичных продуктов «Имперово Фудз», который является одним из самых технологически развитых объектов по переработке яиц на территории Европы. Система управления безопасностью пищевых продуктов на ключевых предприятиях «Авангарда» сертифицирована по стандартам ISO 22000:2005. На всех предприятиях «Авангарда» также разработана и внедрена система анализа рисков, опасных факторов и контроля критических точек пищевых продуктов - система НАССР. Яйца и яичные продукты компании соответствуют требованиям стандарта «Халяль» и разрешены для экспорта в Европейский Союз. Яйца продаются на украинском рынке под брендом «Квочка».

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