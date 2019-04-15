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Бахматюк рассказал о существенных повышениях зарплат в "Укрлендфарминге"

понедельник, 15 апреля 2019, 14:46

На фоне трудовой миграции группа компаний "Укрлендфарминг" за два года подняла зарплаты на 90%.

Об этом в интервью Дмитрию Гордону заявил собственник группы Олег Бахматюк, передает "ДС"

"Мы за последние два года подняли зарплату на 90%. Для меня как руководителя это сегодня самый большой вызов. В месяц мы платим 250 млн грн зарплаты, 3 млрд в год", - сказал бизнесмен.

По его словам, средняя зарплата в холдинге - 11 тысяч грн, а, к примеру, механизатор получает не мене 30 тысяч грн.

При этом, по словам Бахматюка, его компании ранее столкнулись с последствиями трудовой миграции.

"Мы потеряли массу водителей, которые поехали в Прибалтику и Польшу. Европа распробовала наших людей, ведь у них есть уровень образования, они трудолюбивые и законопослушные, имеют стойкие моральные и семейные ценности, так почему бы их не адаптировать", - сказал собственник "Укрлендфарминг".

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