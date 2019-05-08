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"Укрлендфарминг" Бахматюка выделил миллион гривен для ветеранов ко Дню Победы

среда, 08 мая 2019, 12:30
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Крупнейший в Украине агрохолдинг по размерам земельного банка "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка выделил около миллиона гривен на поздравления ветеранов Второй мировой войны с Днем Победы.

Об этом сообщает пресс-служба группы компаний.

Отмечается, что средства материальной помощи будут ветеранам Второй мировой войны будут выделены сельским советам и ОТГ в 20-ти областях страны.

"С каждым годом людей - живых свидетелей, участников событий Второй мировой войны - остается среди нас все меньше. Их истории являются напоминанием потомкам о необходимости всегда стремиться к миру, помнить уроки прошлого и не повторять прежних ошибок. Ведь ценность мира измеряется жизнью тех, кто отдал себя ради него, одержал победу ценой собственной жизни", - отметила операционный директор группы компаний "Укрлендфарминг" Галина Ковток.

Следует отметить, что за счет "Укрлендфарминг" в ряде украинских сел ранее отремонтировали мемориальные комплексы, памятники, приобрели венки для памяти погибших, а к дням чествования 8 и 9 мая закуплены подарки.

Группа компаний "Укрлендфарминг" является одним из лидеров аграрного производства в стране, обеспечивая рабочими местами тысячи жителей в 600 населенных пунктах Украины.

Денежную помощь участникам войны и вдовам на территории Тарасовского сельского совета Зеньковского района Полтавской области вручает управляющий Веприцким отделением ООО "Агро-Край" Галич Владимир Иванович

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