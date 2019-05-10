"Укрлендфарминг" Бахматюка выделил крупную сумму на улучшение инфраструктуры в ряде областей

Группа компаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка вложила более 250 тысяч гривен на организацию водоснабжения, реконструкцию водопроводов, ремонт дорог и установку уличного освещения в селах Полтавской, Сумской, Ивано-Франковской, Львовской и Херсонской областей этой весной.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Укрлендфарминг" этой весной более 150 гривен выделил селам Полтавской и Сумской, Херсонской областей на реконструкцию водопроводов, оформление разрешений на водопользование, 50 тысяч грн - на ремонт дороги к селу Обертасов в Тернопольской области, 30 тысяч получил Павловский сельский совет Ивано-Франковской области на установление уличного освещения.

"Укрлендфарминг" возобновил работу водопровода в селе Березка в Середина-Будском районе Сумской области. 30 тысяч гривен стоило предприятию "Гетманское", которое входит в группу компаний "Укрлендфарминг", восстановление водопровода в Великой Березке. Его длина - 2,5 км, водопровод охватывает все село, и пользуются им более полусотни жителей из шестнадцати домохозяйств.

"За месяц с помощью предприятия "Гетманское" выполнили демонтаж и ремонт оборудования, замену и монтаж глубинного насоса, - поделилась председатель сельского совета в Великой Березке Галина Ивановна Роговец. - Наши жители благодарны работникам "Гетманского" за то, что они внимательны к насущным проблемам села и постоянно помогают нам".

В апреле ООО "Агро-Край", которое входит в агрохолдинг "Укрлендфарминг", уплатило 71 тысячу гривен для реконструкции водопровода села Каменное Лебединского района Сумской области. Его протяженность - 2,5 км, водопровод охватывает половину села.

"Это не первый проект предприятия "Агро-Край" по благоустройству, - прокомментировал директор Александр Колодяжный. - В прошлом году мы оплатили услуги мини-экскаватора для ремонта водопровода в этом же селе, за ремонт водяной скважины в с. Рашевка Гадячского района Полтавской области, также наше предприятие приобрело трубы для ремонта водопровода в селе Теплое Гадячского района Полтавской области. Мы продолжаем работать в этом направлении".

"Агро-Край" постоянно разносторонне помогает нашей общине: своей сельскохозяйственной техникой окучивает и вывозит мусор, проводит грейдерования и расчистке дорог от снега, - поделился сельский голова Михаил Николаевич Скрипач. - Мы благодарны компании за поддержку".

Предприятие "Райз-Схид" из состава группы получило разрешения на специальное водопользование и услуги по централизованному водоснабжению населению, оплатило разработку, согласование нормативов использования питьевой воды для скважин и проведения ремонта водопровода для трех сельсоветов Полтавской и Сумской областей.