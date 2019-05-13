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На "Укрлендфарминге" Бахматюка внедрен крупнейший европейский проект по защите зерна

понедельник, 13 мая 2019, 13:54
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Группа компаний "Укрлендфарминг" внедрила оборудование для защиты зерна известного французского производителя Sojam на элеваторах ООО "Агротерминал Констракшин", мощностью 488 тысяч тонн, и ООО "Элеватор-Агро", мощностью 446 тысяч тонн единовременного хранения зерновых в селе Степановка Сумской области.

Об этом сообщает пресс-служба группы компаний.

Реализация такого проекта стала самой масштабной не только в Украине, но и Европе.

Sojam является производителем оборудования, применяющего метод холодной небулизации зерна. Элеватор оснащается специальным оборудованием для ультраточного дозирования, которое позволяет равномерно в потоке наносить на зерно препарат в очень малом количестве (от 40 мл на 1 тонну зерна) и обеспечивать защиту зерна при хранении до 12 месяцев. Высокая точность оборудования обеспечит полную безопасность и для персонала предприятия, и для потребителя продуктов (мука, солод, комбикорма, крупы и т.д.).

Это не первый опыт по установке современного оборудования защиты зерна на элеваторных мощностях группы компаний "Укрлендфарминг".

"За три года мы оборудовали уже шесть элеваторов современным оборудованием от компании "Сожам Украина" для защиты зерна. Полученный положительный опыт показывает эффективность такого решения, - рассказывает заместитель генерального директора по элеваторному и комбикормовому производству Владимир Сущенко. - В результате нам удается сохранить качество зерна, а значит - его безопасность, а также - держать на уровне его высокую стоимость".

Таким образом "Укрлендфарминг" вместо борьбы с последствиями заражения зерна запустил высококачественную профилактику методом небулизации.

"Общими усилиями мы разработали решение, которое позволит не только оптимизировать расходы на сохранение качества и безопасности зерна, но и ускорить бизнес-процессы, особенно - в условиях маршрутной отгрузки", - поделился директор ООО "СОЖАМ Украина" Михаил Косюхно.

"Укрлендфарминг" владеет сетью элеваторных комплексов единовременного хранения зерна мощностью 2,6 млн тонн. Элеватор ООО "СП Нива" мощностью 200 тысяч тонн единовременного хранения зерна будет следующим, на котором "Укрлендфарминг" планирует внедрить решение для защиты зерна от французской Sojam. Группа компаний полностью удовлетворяет собственную потребность в хранении зерна. Суточная мощность приема зерновых достигает 56 тысяч тонн, выгрузки - 35 тысяч тонн зерна.

"Укрлендфарминг" - один из крупнейших по объему земельного банка агрохолдинг Украины, владельцем которого является украинский бизнесмен Олег Бахматюк. Международная компания Sojam является разработчиком и производителем многочисленных технологий и средств для борьбы с вредителями и присутствует на зерновом рынке с 1959 года.

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