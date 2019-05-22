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"Укрлендфарминг" засеял яровыми зерновыми большую часть запланированных площадей

среда, 22 мая 2019, 12:53
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Один из крупнейших агрохолдингов Европы – группа компаний "Укрлендфарминг" - засеяла яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами, а также масличными 85% запланированных площадей.

Об этом сообщила пресс-служба группы компаний , передает УНИАН.

"Посевная кампания на полях группы "Укрлендфарминг" еще продолжается. Это связано с дождями и физической невозможностью выхода в поля. Остается засеять около 15% площадей", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по состоянию на 22 мая в "Укрлендфарминге" полностью посеяли подсолнечник, посев кукурузы завершен на 97%, а сои - на 70%.

При этом, согласно сообщению, погодные условия весной 2019 года из-за частых дождей не способствовали ни быстрому проведению посевной, ни качественному развитию уже посеянных яровых культур. Чтобы снизить влияние неблагоприятных погодных условий на будущий урожай, в группе компаний "Укрлендфарминг" используют качественные семена, удобрения и средства защиты растений, а также новые технологии.

Пресс-служба отметила, что по состоянию на средину мая посевы на полях группы компаний были в удовлетворительном состоянии.

"При нормальных погодно-климатических условиях возможен хороший урожай, поскольку стабилизировалось влагообеспечение на стартовых стадиях развития культур", - подчеркнули в пресс-службе.

По данным компании, погодные условия июня существенно повлияют на развитие ранних яровых культур, июля – скажутся на кукурузе, а августа – отразятся на урожае сои и подсолнечника.

"Укрлендфарминг" начал весеннюю посевную кампанию яровых зерновых культур под урожай 2019 года 8 апреля.

"Укрлендфарминг" является самым мощным в Украине вертикально интегрированным аграрным холдингом, который управляет крупнейшим в стране и восьмым в мире банком плодородного чернозема общей площадью 570 тысяч га. Агрохолдинг экспортирует свою продукцию в 40 стран мира и является одним из крупнейших налогоплательщиков Украины.

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