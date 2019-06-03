"Укрлендфарминг" выделил крупную сумму на спортивные программы в двух областях

Холдинг "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка продолжает активно поддерживать внешкольные учебные заведения и организацию досуга взрослых и детей в селах на территории своей деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, предприятия "Укрлендфарминг" постоянно поддерживают как проведение местных турниров по волейболу среди взрослых команд, так и юношеские волейбольные команде в целом. Холдинг обеспечил призовой фонд в 10 000 гривен для волейбольных турниров в Гадячском районе, а в середине апреля – выделил спортивную форму и мячи женской юношеской волейбольной команде Лохвицкой ДЮСШ (по два комплекта и спортивному костюму для 61 спортсменки).

Проект стоимостью почти 31 000 гривен является одним из нескольких, запланированных компанией на поддержку этой известной в Украине ДЮСШ. После чемпионата Полтавской области в апреле волейбольная команда планирует принять участие во Всеукраинском чемпионате по волейболу, который состоится в июне 2019 года.

"В своей благотворительной деятельности "Укрлендфарминг" старается уделять максимальное внимание детям. Наша компания принимает активное участие в их всестороннем развитии и всячески способствует в достижении ими своих маленьких, но уже таких амбициозных и взрослых целей в жизни", - сообщил директор предприятия Группы "Райз-Схид" Юрий Щербак во время торжественного вручения на тренировочной площадке комплектов одежды и реквизита юным спортсменкам.

"Понимание важности детского спорта присуще не каждой бизнес-структуре. ООО Райз-Схид, которое входит в состав "Укрлендфарминг", является одним из немногих приятных исключений. Получать призовые места на соревнованиях, заниматься тренировочным процессом и знать, что для обеспечения деятельности команды будет поддержка от неравнодушных к теме всестороннего развития детей, к занятиям спортом подрастающего поколения, является жизненно необходимым для каждой ДЮСШ", - отметила директор Лохвицкой детско-юношеской спортивной школы Ольга Яблунивская.

Спонсорская помощь "Укрлендфарминг" детскому футбольному клубу "Динамо Белополье" на сумму почти 16 тысяч грн помогла команде юных спортсменов принять участие в международном детском футбольном турнире "Odessa Cup" в городе Южный Одесской области.

"Укрлендфарминг" является вертикально интегрированным холдингом, который работает на территории 22 областей Украины. Компания вкладывает десятки миллионов гривен в проекты, связанные с улучшением уровня жизни жителей тех населенных пунктов, в которых расположены предприятия агрохолдинга.