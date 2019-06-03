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​В Украине введут отдельный налог для фермеров: что изменится

понедельник, 03 июня 2019, 10:33
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Министерство аграрной политики и продовольствия предлагает вывести фермерские хозяйства в отдельную группу налогообложения, сообщает пресс-служба министерства.

"Сейчас мы активно сотрудничаем с европейскими экспертами по поддержке малых и средних фермерских хозяйств. Одна из общих наработок - это создание Государственного аграрного реестра Украины, а в перспективе - Платежной агентства, что позволит создать прозрачную систему распределения государственных средств", - сказал замминистра аграрной политики Виктор Шеремета.

По его словам, актуальным вопросом является выведение фермерских хозяйств в отдельную группу налогообложения, ведь сегодня как малые, так и крупные формы хозяйствования находятся в "4-й льготной группе налогообложения".

Кроме того, он отметил важность принятия законопроекта № 8236 о передаче фермерских земель постоянного пользования в собственность фермерам.

Это, по мнению Шеремета, будет способствовать развитию сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что Совет директоров Всемирного банка одобрил программу на $200 млн для поддержки малых и средних аграрных предприятий Украины.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", стало известно о проблемах с экспортом украинского зерна "Бунге".

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