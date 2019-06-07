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"Укрлендфарминг" Бахматюка призвал государство поддержать потребности животноводства

пятница, 07 июня 2019, 12:46
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Канадская технология свободного выпаса крупного рогатого скота, позволяет вывести отрасль животноводства на новый качественный уровень развития, однако для ее полноценного введения необходима поддержка государства.

Об этом сообщили специалисты "Укрлендфарминг" украинского бизнесмена Олега Бахматюка, которые представили на крупнейшей украинской агропромышленной выставке АГРО 2019 племенных бычков и телок, сообщает "Обозреватель".

В компании содержится 37 тысяч голов скота молочного направления и более шести с половиной тысяч голов мясного направления. Результатом свободного выпаса и специального рациона стали экологически чистое мясо и рекордные надои.

В племенном направлении фермеры полагаются на две породы крупного рогатого скота — абердин-ангузька и украинская мясная. Последнюю вывели в Украине за счет сложного четырехпородного скрещивания. Для остальных чистопородных видов мясного скота генетический материал завозится из-за рубежа, поскольку отечественная селекция сейчас находится в стагнации и нуждается в государственной поддержке, констатируют в "Укрлендфарминг".

В холдинге отметили, что ни в одной стране мира животноводство не существует самостоятельно, а дотируются государствами любые возможные направления в отрасли: производство молока, мяса, поголовья, также дотируется кормовая группа и выращивание. Об этом рассказал заместитель генерального директора "Укрлендфарминг" Василий Лобода.

Весь сектор животноводства одного из лидеров по содержанию крупного рогатого скота обеспечил работой более 4 тысяч украинцев. Также в "Укрлендфарминг" занимаются подготовкой новых кадров, ради этого специалисты компании сотрудничают с профессиональными училищами и высшими учебными заведениями, помогая осуществлять подготовку, приближенную к потребностям бизнеса. Аграрии помогают вузам материальной базой, необходимой для обучения, привлекают студентов к практике на базе различных подразделений.

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