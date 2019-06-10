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"Укрлендфарминг" Бахматюка построил остановки в крупнейшем районе страны

понедельник, 10 июня 2019, 15:23
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Предприятие "ПП "Полесье", которое входит в Группу компаний "Укрлендфарминг" украинского бизнесмена Олега Бахматюка, оборудовало шесть новых остановок на протяжении отрезка трассы областного значения и дороги, объединяющей четыре деревни: Новые Веледники, Старые Веледники, Красиловку и Прибытки Нововелидницкого сельского совета Овручского района (самого крупного в Украине).

"Укрлендфарминг" профинансировал проект почти на 90 тысяч гривен, об этом сообщает пресс-служба агрохолдинга.

Автобусные остановки строились в селах во времена СССР и нуждались в срочном обновлении. Сельские головы сразу обратились к "ВП "Полесье" группы "Укрлендфарминг", поскольку не рассчитывали получить поддержку государства.

"Нам важно создавать комфортные условия жизни и работы в селах, чтобы люди оставались здесь жить и работать. Автобусные остановки - это не только "лицо" сел, которые расположены на трассе областного значения, это места ожидания транспорта, который везет наших жителей или на работу, проведать родственников. Оборудование шести современных и комфортных остановок оплатил "Укрлендфарминг", а в общих планах - ремонт дорог и другие инфраструктурные проекты. Остановки расположены в селах, где проживают около 3 тысяч жителей", - сказал Петр Романуха, председатель Нововеледницкого сельского совета.

"Если раньше вопросам обустройства занимались государственные структуры - райавтодоры - то теперь инициативу проявляем мы - местные предприятия. Протяженность села Красиловки - три километра. Исторически это село имело одну остановку в начале села, другую - в конце. Людям надо было идти достаточно большое расстояние, чтобы добраться до нее. А теперь мы построили на этом отрезке для удобства пассажиров несколько остановок. В некоторых селах их вообще не было", - отметил Владимир Левковский, директор "ПП "Полесье".

Забота о благоустройстве населенных пунктов, где работают предприятия "Укрлендфарминг", одних из лидеров среди украинских аграрных холдингов - это стратегический вопрос каждого руководителя 11 кластеров компании. Улучшение жизни сельских громад предприятиями группы компаний "Укрлендфарминг" происходит за счет помощи со строительством, восстановлением объектов инфраструктуры, ремонтом дорог, домов, больниц, школ и др. социально важных для жизни современного села общественных учреждений.

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