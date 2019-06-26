"Укрлендфарминг" инвестировал в ремонт дорог в Винницкой области

Один из крупнейших агрохолдингов страны "Укрлендфарминг", владельцем которого является Олег Бахматюк, инвестировал 240 тысяч гривен в ремонт дорог в Винницкой области.

Об этом сообщает Обозреватель.

Представители "Укрлендфарминг"сообщили, что планируют и в дальнейшем заботиться об инфраструктуре тех населенных пунктов, где компании работают.

"Пятьдесят процентов от общего объема средств, который мы выделяем на проекты с сельскими общинами - это средства на ремонт дорог. Вкладывая в дороги, мы обеспечиваем благосостояние тех населенных пунктов, где работаем. Ведь налаженное движение транспорта благодаря качественным дорогам - это обязательное условие как для здоровой жизнедеятельности села, так и для эффективного ведения бизнеса, - отметил Юрий Шульц, директор предприятия "Поділля Агропродукт", которое входит в состав "Укрлендфарминг".

"На землях Мельниковского сельского совета Немировского района в селе Червоное работает новый асфальтный завод. По правительственной программе завод строит трассу Винница – Умань. Арендаторам земель села Червоное это дало возможность в частичном участии отремонтировать, а точнее, построить два километра сельской дороги в Червоном. Предприятие "Поділля Агропродукт", которое входит в состав группы компаний "Укрлендфарминг", выделило на это строительство 90 тысяч гривен", - сообщил сельский глава Александр Лесько.

150 тысяч гривен это же предприятие группы "Укрлендфарминг" выделило также на ремонт 3 км дорог в селах Ковалевка и Головеньки Немировского района Винницкой области. По обращению Ковалевского сельского главы Виктора Верховода ООО "Поділля Агропродукт" отремонтировано дороги на улице Джона Говарда и улице Мира в селе Ковалевка, также оплачено вывоз 50 тонн щебня для ремонта дорог в селе Головеньки.

Группа компаний "Укрлендфарминг" является одним из лидеров агробизнеса в Украине. 11 производственных кластеров холдинга в 22 областях Украины не только обеспечивают продовольственную безопасность государства, активно развивают отечественное сельское хозяйство, но и заботятся об инфраструктуре и развитии тех населенных пунктов, где расположены его мощности.