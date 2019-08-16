Равноправие и гибкость: Наталья Романенко из "Укрлендфарминг" рассказала об ожиданиях от нового Трудового кодекса

Представители крупнейших работодателей Украины встретились с вероятным главой Комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения для обсуждения проекта нового Трудового Кодекса.

"Укрлендфарминг", один из крупнейших агрохолдингов Европы, считает, что новый Трудовой кодекс должен быть более гибким, учитывать реалии бизнеса и обеспечивать равноправные отношения между работодателем и работником.

Работодатели собрались для обсуждения проекта нового Трудового Кодекса Украины с Галиной Третьяковой, новоизбранным депутатом от "Слуги народа", которую партия определила вероятным главой Комитета по вопросам соцполитики, занятости и пенсионного обеспечения. Встреча состоялась по инициативе Федерации работодателей Украины. Во встрече приняли участие представители крупных компаний - членов ФРУ, "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming), Kyivstar, "Укрзализныця", Крюковский вагоностроительный завод, Метинвест, Харьковский плиточный завод, "Еврокар" и других.

Наталья Романенко, руководитель департамента по управлению персоналом группы компаний "Укрлендфарминг", отметила, что в Украине появились новые формы занятости, динамика ведения бизнеса требует упрощения процедур оформления, а персонал - иных форм стимулирования, чем в действующем кодексе.

Начиная с 2001 года при поддержке Международной организации труда началась работа по подготовке реформы трудового законодательства. Активное участие в этом процессе принимает группа компаний "Укрлендфарминг" как работодатель, который создает десятки тысяч рабочих мест с конкурентными зарплатами.

"Проект Трудового кодекса рассматривается уже 18 лет, наша экспертная HR-группа участвует в этом более 5 лет, мы понимаем, что даже этот процесс пересмотра законодательства не успевает за изменениями в бизнесе, поэтому даже последний проект требует пересмотра", - рассказала Наталья Романенко, НR-директор агрохолдинга, в комментарии "Обозревателю". - По нашему мнению, задача нового Трудового кодекса заключается в обеспечении равноправных отношений между работодателем и работником, создании более гибких законодательных положений, которые будут учитывать все реалии бизнеса на сегодня ".

Тот факт, что все проекты Трудового кодекса ранее не принимались, означает, что в них не осталось ничего нового, подчеркнула Наталья Гостева, директор Департамента дерегуляции предпринимательской деятельности ФРУ. Последний вариант - законопроект №1658 - несколько лет ждет рассмотрения во втором чтении в ВР. Между тем бизнес, в том числе аграрный, сталкивается с неудобствами, созданными устаревшим трудовым законодательством.

"Бизнес настолько изменился за 20 лет, что атавизмы Кодекса законов о труде, составленного в советские времена, часто существуют только формально, но не регулируют трудовые отношения между работодателем и работниками, - говорит Наталья Романенко. - Появились новые формы занятости населения, технологии, персонал нуждается другой мотивации и льготах, динамика бизнеса требует быстрых решений, а даже оформление трудовых отношений сейчас достаточно трудоемкое по сравнению с опытом за границей, где оформление занимает 2 минуты".

Группа компаний "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка считается одним из лучших работодателей Украины. Это один из крупнейших украинских агропромышленных холдингов, предприятия которого находятся в более чем 600 населенных пунктах 22 областей Украины и создают рабочие места для почти 30 тысяч человек.