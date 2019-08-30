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"Авангард" за полгода существенно увеличил производство и экспорт украинских яиц

пятница, 30 августа 2019, 17:13
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Агрохолдинг "Авангард" ("AVANGARDCO IPL"), крупнейший производитель яиц и сухих яичных продуктов в Украине и Европе, за полугодие увеличил производство яиц на 44%, а экспорт – на 164%.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Авангард" ("AVANGARDCO IPL") опубликовал финансовые результаты своей деятельности за первые шесть месяцев 2019 года. Согласно показателям за полугодие, консолидированная выручка составила 84,8 млн долларов. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 25%. Экспортная выручка "Авангарда" выросла на 57% и составила 44,8 млн долларов.

Производство яиц агрохолдингом продолжает оставаться рекордным в Украине и расти – до 1 777 млн штук, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 44%. Реализация яиц составила 1 585 млн штук, что на 92% больше, чем в прошлом году.

Между тем ситуация на мировых рынках остается неблагоприятной для производителей. О снижении прибыли и росте убытков сообщают многие компании, занимающиеся производством яиц и продуктов из них.

Как сообщила Наталья Василюк, генеральный директор AVANGARDCO IPL, мировой и украинский рынок перенасыщен предложениями, что повлекло обвал цены на яйца ниже себестоимости.

"Средняя цена на яйца достигла своего минимума с 2017 года, что негативно отразилось на выручке компании. Снижение цен на зерновые и масленичные культуры, а также горючее и смазочные материалы позволило снизить затраты на единицу продукции, но не смогло компенсировать падение цен на рынке. Несмотря на сложную ситуацию на рынке, компания продолжила наращивать экспортные продажи. В отчетном периоде мы увеличили валютную выручку на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 44,8 млн долларов благодаря значительному росту экспорта яиц до 785 млн штук. Доход от экспортных продаж достиг целевых 53% в консолидированной выручке компании", - заявила Наталья Василюк.

Компания ожидает, что рыночные условия во втором полугодии 2019 года, в целом, будут оставаться сложными, хотя и прогнозирует сезонный рост цен на яйца. Во втором полугодии 2019 года, компания сосредоточится на трех ключевых направлениях развития: росте продаж, долгосрочными отношениями с иностранными партнерами и сохранении высокого качества продукции.

"Авангард" (AVANGARDCO IPL) - крупнейший экспортер яиц и сухих яичных продуктов Украины и реализует продукцию в более чем 40 стран мира - в страны ЕС, на Ближний Восток, государства Африки, Азии и СНГ. По состоянию на конец 2018 года AVANGARDCO IPL занимает 30% промышленного рынка яиц и 66% рынка cухих яичных продуктов Украины. В Украине продукция "Авангарда" известна под торговой маркой "Квочка".

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