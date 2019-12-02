Работать не будет: экс-и.о. министра агрополитики Мартынюк высказался по законопроекту о рынке земли

Проголосованный Верховной Радой законопроект о введении рынка земли – это недореформа, и он работать не будет.

Об этом заявил бывший исполняющий обязанности министра агрополитики Максим Мартынюк в эфире "Радио НВ".

Мартынюк пояснил, что первоначально был предложен очень либеральный формат внедрения рынка, но потом, по мере изменения идеологии партии "Слуга народа", из законопроекта стали выдергивать целые блоки, и земельная реформа стала превращаться из либертариантской в социалистическую.

"Где-то на середине этого пути возник нынешний законопроект. Он работать точно не будет. Это будет недореформа", - сказал он.

Например, одна из декларируемых целей внедрения рынка земли – возможность мелким и средним фермерам приобретать ее. В то же время пока непонятно, как они это смогут сделать в условиях отсутствия средств. Если крупные агрохолдинги для выкупа земли, которую они сейчас обрабатывают, могут привлечь капитал за счет эмиссии облигаций или дополнительного выпуска акций, то у фермера нет денег для выкупа тех 50, 100 или 1000 га, которые он фактически обрабатывает.

Максим Мартынюк отметил, что во время недавних протестов против введения рынка земли фермеры пригнали под Верховную Раду дорогие тракторы и машины, и это стало предметом шуток: деньги на дорогую технику есть, а на землю якобы нет.

"Шутки очень неудачные. Да, фермеры живут неплохо, но они живут неплохо именно в нынешних условиях. А с введением рынка земли эти условия изменятся", - сказал он.

Также проголосованный законопроект не регулирует целый ряд норм и оставляет очень много "белых" пятен.

Например, он предусматривает ограничение владения землей в 100 тысяч га, но при этом не понятно, что делать тем агрохолдингам, у которых этот лимит уже значительно превышен.

Также Мартынюк напомнил, что недавно Верховная Рада приняла законопроект, который "убивает" почти все функции Госгеокадастра, но при этом остается открытым вопрос, какой государственный орган будет контролировать соблюдение лимитов владения землей.

"Государство должно в каком-то месте сконцентрировать пульт управления администрирования рынком. Потому что эти ограничения - в 100 тысяч га и даже в 100 га – нужно администрировать, и следить за этим. А инструменты пока не прописаны", - сказал он.

В первом чтении закон о запуске рынка земли был принят Верховной Радой 13 ноября. Ко второму чтению в законопроект было подано более 2 тысяч правок.