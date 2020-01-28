НАБУ и прокуратура не замечают фабрик: компании Бахматюка обратились к президенту из-за давления Сытника

НАБУ утверждает, что Олег Бахматюк не строил своих фабрик в Хмельницкой и Херсонской областях, которые ежегодно производят около 3,5 млрд яиц. Бизнесмен и коллектив группы компаний "Авангард" и "Укрлендфарминг" обратились к президенту с просьбой остановить НАБУ и обещают провести акции протеста, если давление не прекратится.

Об этом стало известно из обращения к президенту от имени СЕО и коллектива Группы компаний "Авангард" и "Укрлендфарминг", опубликованного на сайте Группы. В частности, в нем отмечается, что в конце декабря 2019 года по обращению НАБУ Генпрокуратура возобновила два дела двух-трехлетней давности против компании "Авангард", которые НАБУ расследовало и затем они были закрыты, сообщают "Украинские новости".

"Мы построили в 2013 году два крупнейших в Евразии птицекомплекса по производству яиц полного цикла – "Авис" в Хмельницкой области и "Чернобаевское" в Херсонской области. Нас обвиняют, что их как бы не существует, что является абсурдом и бессмыслицей. Такие обвинения демонстрируют некомпетентность лиц, которые открывали дела", – говорится в обращении.

Речь идет о производстве № 52016000000000112 от 20.04.2016 и № 52017000000000362 от 01.06.2017, которые были закрыты Генеральной прокуратурой Украины 06.12.2017 года и Главным следственным управлением нацполиции (ГСУ НП) 20.06.2018г соответственно.

Фабрики, о которых говорится в делах - комплексы по производству яиц полного цикла мощностью 11,2 млн кур-несушек "Авис" и "Чернобаевское", были построены в 2013 году. Комплекс "Авис" в Хмельницкой области имеет мощность 1,616 млрд яиц, комплекс "Чернобаевское" в Херсонской области – 1,865 млрд яиц. В обращении владельца компании и коллектива отмечается, что эти дела используются для давления на компанию, как и дела по VAB банку, допросы НАБУ 10 тысяч работников "Укрлендфарминг" и обыски на предприятиях.

В обращении говорится, что заложником таких действий становятся 27 тысяч работников компании.

"Напоминаем о более чем 2,5 млрд грн, которые компания платит государству налогами, о 3 млрд грн, которые платит зарплатами. НАБУ, которое является потребителем крупных бюджетных ассигнований, фактически уничтожает тех, кто эти средства платит. Человек, который возглавляет этот орган, по мотивам личной мести, как он это делал в отношении других лиц, использует НАБУ для уничтожения важные для экономики компании. Понимаем, что этот человек не остановится. Обращаемся к вам, господин президент: остановите гражданина Сытника, которой перешел границу здравого смысла в желании мести, манипулирует и использует свою структуру в личных делах, идет вразрез с интересами государства", - говорится в обращении.

Компания указала, что планирует провести акции протеста, если давление со стороны НАБУ не прекратится:

"Будем вынуждены выводить людей на акции протеста. Нам трудно бороться с системой, но мы не можем сидеть и смотреть, как разрушают нашу компанию. Надеемся, что Вы остановите руководителя НАБУ, который зашел за рамки здравого смысла", - отмечено в сообщении.

16 января НАБУ начало допросы работников компаний Бахматюка. В пресс-службе агрохолдинга заявили, что причиной стал конфликт интересов директора НАБУ Артема Сытника - он был признан судом виновным в коррупции и внесен в реестр коррупционеров, что грозит ему потерей должности. Главным свидетелем обвинения по этому делу был советник сестры Олега Бахматюка.