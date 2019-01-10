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Эксперт объяснил, почему "ДТЭК Нефтегаз" приобрел "Одессаоблэнерго" и "Киевоблэнерго"

четверг, 10 января 2019, 14:38

"ДТЭК Нефтегаз" является прибыльной компанией, которая имеет хорошие финансовые показатели, позволяющие ей без проблем приобрести акции АО "Одессаоблэнерго" и ЗАО "Киевоблэнерго".

Такое мнение высказал руководитель аналитического департамента инвестиционной компании ConcordeCapital Александр Паращий.

"Насколько мне известно, у компании "ДТЭК Нефтегаз" очень хорошие финансовые показатели. Это крупнейший производитель, крупнейший добытчик природного газа после НАК "Нафтогаз Украины". Очевидно, что компания является прибыльной, так как цены на газ позволяют зарабатывать хорошие деньги. Поэтому, я думаю, вопросов о происхождении средств для такого приобретения точно ни у кого не должно быть", - отметил Паращий.

Как сообщалось, на сайте энергетического холдинга ДТЭК обнародовано сообщение, что группа планирует сконцентрировать 68,2949% акций АО "Одессаоблэнерго" и 93,9978% ЧАО "Киевоблэнерго".

3 января 2019 ООО "ДТЭК Нефтегаз" (Украина) и NGRB.V. (Нидерланды) заключили договоры купли-продажи акций данных компаний. Договоры заключены с условием и будут завершены после получения необходимых разрешений государственных органов, включая согласование антимонопольных органов.

"ДТЭК Нефтегаз" - операционная компания, отвечающая за нефтегазовое направление в структуре энергетического холдинга ДТЭК. В портфель активов входят предприятия "Нефтегаздобыча" и "Нафтагазразработка", которые проводят разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.

"ДТЭК Нефтегаз" в 2017 году увеличил добычу природного газа на 1,2% по сравнению с 2016 годом - до 1,65 млрд куб. метров.

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Раздел: БизнесЭнергетика Тема:
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