Инвестаналитик объяснил, как Запад относится к формуле Роттердам+

Претензии к формуле Роттердам+ есть только внутри страны от политиков левого лагеря, в то время как международные организации ее поддерживают.

Об этом заявил руководитель аналитического отдела инвесткомпании Eavex Capital Дмитрий Чурин, комментируя принципы ценообразования на энергоресурсы в Украине, пише "Главком".

"На данный момент со стороны международных организаций формула не вызывает сильного смущения. Она вызывает сильное смущение внутри страны, особенно со стороны то, что называется, политиков левого лагеря, которые излишне социально ориентированы. Посчитать цену добычи на одной шахте можно по одной цене, добычу угля на другой шахте по другой цене. И тоже надо понимать, что в эту цену входит и входит ли в эту себестоимость полные затраты на модернизацию шахт. То есть, это всегда индивидуально. Чтобы сделать какую-то единую, понятную цену, пока лучше модели не придумали, чем "Роттердам плюс", - убежден Чурин.

По словам эксперта, Украина по требованию международных партнеров перешла на новую модель взаимоотношений в газовой сфере, когда были установлены единые цены для промышленности и населения.

"Речь идет не только о прямом требовании МВФ. Речь идет о здравом смысле, когда один товар не может иметь две разные цены. Именно это создавало много коррупционных схем при предыдущей модели ценообразования на газ, когда четко проконтролировать, куда идет газ, на потребности населения или это идет на юрлица отдельные, то есть, это создавало очень много проблем в учете. Потому что учитывать газ по одной цене для одних потребностей, по другой цене для других потребностей – это технически сложно. Это создает именно коррупционные риски. Здравый смысл подсказывает, что цена на какой-то понятный товар должна быть понятная", - добавил он.

Напомним, ранее эксперты из Европейской ассоциации угольной промышленности поддержали использование формульного ценообразования на уголь при расчете оптовой рыночной цены электроэнергии.

По словам главы НКРЭКУ Оксаны Кривенко, формула Роттердам+ сдерживает рост цен на электроэнергию и позволяет сохранять в Украине самые низкие тарифы.