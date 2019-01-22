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Украинцы назвали самую коррумпированную отрасль в энергетике

вторник, 22 января 2019, 12:59

50% украинцев считают, что рынок поставки газа лидирует в рейтинге самых коррумпированных секторов энергетики.

Такие данные приводит исследовательская компания GFK по результатам исследования, проведенного в рамках проекта USAID "Инициатива по противодействию коррупции и повышения фискальной прозрачности в энергетическом секторе в Украине (Прозрачная энергетика)", передает "Главком".

В то же время исследования показывают, что наименее коррумпированным сектором энергетики украинцы признают рынок "зеленой" энергетики и чистых технологий. Признаки коррупции там видят только 9% украинцев.

Тройку наиболее резонансных "газовых" скандалов возглавляют газовые контракты Тимошенко (69%). Еще 40% называют скандал с газовыми "вышками Бойко". 33% знают или слышали о скандале с оффшорами и схемами Одесского припортового завода.

В ходе исследования опрошено 3856 человек в возрасте от 18 лет. Выборка репрезентативна взрослому населению Украины по полу, возрасту, области проживания и размеру населенного пункта согласно данным Государственной службы статистики Украины.

Исследование проводилось во всех регионах Украины, кроме Автономной Республики Крым и территорий Донецкой и Луганской областей, которые не контролирует правительство Украины.

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