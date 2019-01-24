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Тарифный обман: названа серьезная проблема с обещаниями топ-политиков украинцам

четверг, 24 января 2019, 11:15

Высокие тарифы на коммунальные услуги дают шанс на приход к власти в Украине популистов, обещающих снижение расходов на коммуналку.

Об этом "Апострофу" рассказал политтехнолог Денис Богуш.

По его словам, украинцев ожидает шок, когда они получат первые в этом году платежки с новыми, более высокими тарифами на газ и тепло.

"Это большая проблема дает огромный шанс популистам. Потому что люди понимают, что быстрые решения не приниматься, и что работа президента - это далеко не экономика. У нас же парламентско-президентская республика, и президент - это не экономика, а люди хотят верить. Мало того, они говорят: вы нас обманите, вы нам пообещайте, пожалуйста, чтобы нам был хотя бы какой-то просвет. Вот именно этим и пользуется огромное количество популистов, и люди думают, что вот какая-то картинка по телевизору, первый человек, который понятно говорит или обещает, то вот, может, именно он что-то и сделает для них, для страны", - сказал эксперт.

Он также напомнил, что регулирование тарифов на коммунальные услуги не входят в сферу полномочий президента Украины.

Подробнее читайте в материале "Апострофа" - Поле для популистов: украинцы доведены до того, что хотят быть обманутыми.

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