РУС. | УКР.

четверг, 7 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Бизнес

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

7 февраля

17:16
Стало известно, какое слово нельзя произносить няне детей Кейт Миддлтон
17:12
Были проблемы: мать Децла заговорила о причинах смерти рэпера
17:11
​Хлопці, я теж хочу: карикатурист ярко высмеял мечты Путина о выборах в Украине
16:52
Герус предложил остановить реформы рынков электроэнергии и газа
16:45
Где смотреть онлайн мужскую эстафету Кубка мира в Кенморе: расписание трансляций
16:45
Названо неожиданное имя Кingmaker'а выборов президента в Украине
16:42
​Крупнейший банк Украины запустил обмен валюты онлайн: как это работает
16:39
Нардепов засняли в Раде за перепиской о видео, стоимостью 40 тысяч долларов: фото
16:36
​В Google Russia назвали украинский Крым ошибкой: подробности скандала
16:11
Украинские теннисистки одержали первую победу в Кубке Федерации: опубликовано видео
16:05
Супрун рассказала, как суд блокировал работу МОЗ: что готовит Кабмин
15:54
Тело Майкла Джексона может быть эксгумировано
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Герус предложил остановить реформы рынков электроэнергии и газа

четверг, 07 февраля 2019, 16:52

Украине необходимо остановить реформы рынков электроэнергии и газа.

Об этом заявил председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус во время круглого стола в Верховной Раде.

"Если посмотреть на декабрь, уровень оплаты населения составляет, по данным Госкомстата, 50% за жилищно-коммунальные услуги. За весь 2018 год - 80%. Понятно, что при такой неоплате никакие частные поставщики к населению никогда не пойдут ни по газу, ни по электроэнергии. Потому что в эту неоплату надо закладывать огромную маржу, а это опять рост тарифов. Поэтому я скажу очень прямое мнение, но я бы даже призвал приостановить другие реформы ради того, чтобы приоритетом номер один было наладить снова платежную дисциплину", - сказал Герус.

По мнению эксперта, предыдущая модель функционирования рынка электроэнергии обеспечивала больший процент оплаты за потребленные услуги.

"У нас предыдущая модель была хотя и неидеальная, к ней были замечания, но она была работающая, и уровень платежей там составлял с небольшими отклонениями около 99%", - подчеркнул он.

Напомним, с 1 июля планируется введение нового рынка электрической энергии в Украине, который имплементирует нормы третьего энергопакета ЕС. Целью нового рынка электрической энергии является внедрение конкурентных механизмов функционирования рынка электрической энергии, свободный выбор контрагентов и обеспечения права потребителя свободно выбирать поставщика электроэнергии. Законом предусмотрены различные механизмы купли-продажи электрической энергии - двусторонние договоры, рынок "на сутки вперед" и внутресуточный рынок.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Логичный шаг, или циничное издевательство: что стоит за "газовым" иском УГД к Кабмину на 57 млрд грн - мнение экспертов

Мало роста тарифов? У Прохоренко потребовали с украинцев 57 миллиардов гривен за "нерыночную" стоимость газа

Нефтегазовые активы Украины как перспектива для мировых игроков

Газовое удушье: когда будут учтены интересы собственника недр?

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: