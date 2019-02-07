Герус предложил остановить реформы рынков электроэнергии и газа

Украине необходимо остановить реформы рынков электроэнергии и газа.

Об этом заявил председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус во время круглого стола в Верховной Раде.

"Если посмотреть на декабрь, уровень оплаты населения составляет, по данным Госкомстата, 50% за жилищно-коммунальные услуги. За весь 2018 год - 80%. Понятно, что при такой неоплате никакие частные поставщики к населению никогда не пойдут ни по газу, ни по электроэнергии. Потому что в эту неоплату надо закладывать огромную маржу, а это опять рост тарифов. Поэтому я скажу очень прямое мнение, но я бы даже призвал приостановить другие реформы ради того, чтобы приоритетом номер один было наладить снова платежную дисциплину", - сказал Герус.

По мнению эксперта, предыдущая модель функционирования рынка электроэнергии обеспечивала больший процент оплаты за потребленные услуги.

"У нас предыдущая модель была хотя и неидеальная, к ней были замечания, но она была работающая, и уровень платежей там составлял с небольшими отклонениями около 99%", - подчеркнул он.

Напомним, с 1 июля планируется введение нового рынка электрической энергии в Украине, который имплементирует нормы третьего энергопакета ЕС. Целью нового рынка электрической энергии является внедрение конкурентных механизмов функционирования рынка электрической энергии, свободный выбор контрагентов и обеспечения права потребителя свободно выбирать поставщика электроэнергии. Законом предусмотрены различные механизмы купли-продажи электрической энергии - двусторонние договоры, рынок "на сутки вперед" и внутресуточный рынок.