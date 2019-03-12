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"Наш край" призывает власть взять под контроль установку бесплатных газовых счетчиков до 2020 года

вторник, 12 марта 2019, 15:35

В течение 2019 года правительство должно обеспечить бесплатную установку газовых счетчиков для трех миллионов потребителей.

Об этом заявил сопредседатель партии «Наш край» Александр Мазурчак.

По его словам, к 2020 году правительство должно заставить газовых монополистов установить запланированные бесплатные счетчики.

«Уже несколько лет партия «Наш край» призывает власть выполнить требования закона и бесплатно установить газовые счетчики для домохозяйств. Наконец правительство обязало «Нафтогаз» предоставить план установления бесплатных счетчиков для 3 млн семей, не имеющих приборов учета газа. Вместе с тем, правительство отреагировало на многочисленные призывы «Нашего края» и отказалось продлить контракт с Андреем Коболев, руководителем НАК «Нафтогаз Украины». Власти должні заставить монополистов установить бесплатные газовые счетчики и проконтролировать их установку", – отметил Мазурчак.

Также сопредседатель партии настаивает на проверке наличия общедомовых счетчиков.

«Необходимо провести тотальную проверку наличия и качества общедомовых приборов учета газа во избежание злоупотреблений со стороны облгазов», – подчеркнул Мазурчак.

Он призвал власти проконтролировать установку бесплатных газовых счетчиков до следующего года.

«Правительство должно обеспечить контроль над выполнением решения об установке 3 млн газовых счетчиков в 2019 году. Нужно покончить с хищением газа и надувательством людей», – резюмировал Мазурчак.

Напомним, недавно премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил руководству НАК «Нафтогаз Украины» как можно быстрее представить план установления счетчиков газа для 3 миллионов домохозяйств, которые еще не имеют приборов учета.

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