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В Раде планируют отозвать проект об отсрочке рынке электроэнергии

четверг, 23 мая 2019, 16:31
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Председатель комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский не исключает возможность отзыва законопроекта №10318 об отсрочке нового рынка электроэнергии, главное условие - Правительство должно взять ответственность на себя.

Об этом он заявил в рамках Форума по энергетической безопасности Украины, передают "Українські новини".

"Верховная Рада приняла законопроект два года назад о рынке электроэнергии. В законопроекте четко расписаны обязательства всех органов исполнительной власти и всех ключевых стейкхолдеров с точки зрения того, что нужно было сделать. Сегодня, если правительство или Министерство энергетики готовы взять ответственность, и они убеждены, что рынок можно запускать с 1 июля, пожалуйста, они могут сказать: друзья, мы убеждены, что рынок можно запускать с 1 июля. мы берем на себя ответственность. мы с Пидлисецкий можем и отозвать этот законопроект ", - сказал депутат.

22 мая Кабмин приняли все ключевые документы, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии.

"Речь идет о возложении специальных обязательств на" Энергоатом "," Укргидроэнерго "и частично на" Укрэнерго ", о порядке проведения аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним контрактам, о порядке проведения конкурса на введение новых генерирующих мощностей и другие", - рассказали в правительстве.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что рынок электроэнергии должен запуститься с 1 июля. Глава правительства считает, что при введении нового рынка электроэнергии должен быть учтен социальный аспект.

"Для меня же очень важно, чтобы любые новации не привели к повышению цен на электроэнергию для людей", - сказал Гройсман.

Именно для этого, по аналогии с Францией, на энергорынке которой так же большая доля атомной энергии, на государственные генерации ( "Энергоатом" и "Укргидроэнерго") накладываются спецзобовьязання (PSO).

На 1 июля 2019 запланирован старт работы нового рынка электроэнергии, который введет в Украине Третий энергетический пакет ЕС. От своевременного запуска зависит, получит ли страна 500 млн евро макроэкономической помощи от ЕС и дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом.

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