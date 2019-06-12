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Попытки олигопольних заговоров в новом рынке электроэнергии будут жестко караться - эксперт

среда, 12 июня 2019, 13:27
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Любые попытки олигопольных заговоров в новом рынке электроэнергии будут жестоко караться контролирующими органами.

Об этом написал эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип в материале для "Хвыли" "Страх и ненависть на рынке электроэнергии".

"При условии ответственной работы контролирующих органов, любые попытки олигопольных заговоров и другие проявления неконкурентного поведения участников на рынке генерации электроэнергии будут пресекаться на корню и жестко караться", - сказал Прокип.

Он отметил, что в условиях рынка генерирующие компании обязаны отчитываться перед регуляторными органами по системе европейской практики REMIT (относительно целостности и прозрачности оптового энергетического рынка – "Апостроф"), которая направлена на предотвращение обмена инсайдерской информацией между участниками рынка и вхождения ими в антирыночные заговоры. Штрафы за неконкурентное поведение игроков будут достигать до 10 % годового оборота компании.

По мнению Прокипа, одной из главных задач новой власти - обеспечить прозрачность и непредубежденность работы Антимонопольного комитета и НКРЭКУ, которые будут осуществлять надзор за рынком, и отслеживать возможные заговоры участников.

"Способность обеспечить прозрачность и непредубежденность работы Антимонопольного комитета и НКРЭКУ должна стать "делом чести" для новой власти. Особенно, ввиду того, сколько обвинений звучало относительно работы этих институций от уже теперь представителей команды президента", - отметил эксперт.

Рынок электроэнергии должен заработать с 1 июля 2019 года, в соответствии с Законом Украины "О рынке электрической энергии". Запуск рынка - обязательство Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. Это одно из условий программы сотрудничества с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС.

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