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​В США подготовили новый удар по газопроводу Путина в обход Украины

пятница, 14 июня 2019, 17:30
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Член Палаты представителей Конгресса США Адам Кинцингер (Республиканская партия) представил законопроект о санкциях против судов, которые задействованы в строительстве Северного потока-2.

Об этом сообщается на его сайте.

«В течение многих лет Россия пыталась использовать энергетическую зависимость как средство оказания чрезмерного политического влияния на наших европейских союзников. С помощью запугивания и принуждения Владимир Путин сделал природный газ оружием во всем регионе», — отметил Кинцингер, добавив, что Северный поток-2 создаст серьезные риски для безопасности во всем мире.

Он также подчеркнул, что законопроект нацелен на остановку строительства этого газопровода. Кинцингер заявил, что США должны поддержать союзников и защитить национальную безопасность.

Как сообщал "Апостроф", "Северній поток-2" может не быть запущен в срок из-за позиции нынешнего правительства Дании.

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