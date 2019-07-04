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​В "Нафтогазе" заявили о резком падении добычи газа в Украине

четверг, 04 июля 2019, 18:34
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НАК "Нафтогаз Украины" фиксирует "ошеломляющее" падение суточной добычи газа в "Укргаздобыче" - на 9,2% с начала текущего года.

Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Падение уровня добычи ресурса, по словам Юрия Витренко поставило под угрозу подготовку Украины к полному прекращению транзита газа Россией, которое может произойти с 1 января 2020 года.

"Если сравнить среднесуточную добычу, который был достигнут в декабре 2018 года, данным за июнь 2019 года, падение суточной добычи газа в Укргаздобыче с начала года уже составляет 9,2%. Первые дни июля показал еще более угрожающие тенденции", - отметил Витренко.

В комментариях к своей публикации Витренко уточнил, что деятельность по добыче газа фактически субсидируется из денег которые мы получаем от транзита. Ее финансирование в последнее время увеличилось в разы.

"Такое увеличение финансирования стало возможным за счет изменений в отношениях с Газпромом, поскольку мы теперь не отправляем деньги за транзит назад "Газпрому" как плату за газ (ранее мы в разы больше платили “Газпрому” за газ чем получали за транзит). Но как тратятся деньги, направленные на добычу, - отдельный вопрос", - отметил Витренко.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", ЕС продолжит оказывать Украине поддержку на пути реформ, если новая власть страны продолжит проведение реформ энергетического сектора.

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