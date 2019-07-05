​Медведчук отличился циничным заявлением по транзиту газа Украиной: в "Нафтогазе" дали ответ

Украинский политик Виктор Медведчук заявил, что вина за возможный отказ России от транзита газа в Европу через Украину будет лежать на украинской стороне - НАК "Нафтогаз украины", правительстве и лично - экс-президенте Украины Петре Порошенко.

Такое сообщение опубликовано на сайте политсилы оппозиционной платформы "За жизнь".

"Витренко (исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко - ред.) информирует народ о том, что после окончания 2019 года "мы вынуждены ждать прекращения транзита через Украину"… вина за этот энергетический апокалипсис ляжет не только на руководство НАК "Нафтогаз", правительство Гройсмана и лично Порошенко... Вина ляжет и на действующего президента и его команду, которые не сделали ничего, чтобы обеспечить конструктивные переговоры и предотвратить энергетический коллапс", - цитирует Медведчука пресс-служба политсилы.

Для сохранения транзита Медведчук предлагает создать трехсторонний газовый консорциум при участии Украины, ЕС и России.

В свою очередь Юрий Витренко в своем Facebook назвал позицию Медведчука "ошибочной", добавив, что именно российский “Газпром” отказывается от переговоров.

"Газпром", а не "Нафтогаз" или украинские политики, прервал поставки газа в 2014 году, затем в 2015, и затем снова в 2018. Просто мы не стали на колени, а обеспечили Украину газом из Европы. Причем в условиях, более выгодных, чем по контракту с Газпромом (до изменений в контракт через арбитраж). И именно "Газпром", а не "Нафтогаз" или украинские политики, первым обратился в международный арбитраж в 2014 году. Просто вместо того, чтобы просить пощады, мы решили защищаться в арбитраже, предъявить встречные требования, в частности относительно транзитного контракта. И мы победили. Тогда "Газпром" пошел в апелляционный суд. И еще именно "Газпром" в 2018 году первым обратился в международный арбитраж о начале нового процесса, а не мы. Мы защищаемся. При этом мы снова будем выдвигать встречные требования", - отметил Витренко.

Он также подчеркнул, что Украина заинтересована в продолжении транзита российского газа в Европу.

"Но если транзита не будет из-политическую позицию вашего кума, то через международный арбитраж будем требовать компенсацию. На это у нас есть достаточно юридических оснований", - обратился он к Медведчуку.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России заявили, что Украина не сможет подписать новый контракт на транзит газа по законодательству ЕС до конца года, но "Газпром" готов продлить действующий контракт.