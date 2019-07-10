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Украина запустила либеральный энергорынок предпоследней в Европе - эксперт

среда, 10 июля 2019, 13:22
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Рынок электроэнергии в Украине стартовал успешно, в стране введена современная европейская модель энергорынка.

Об этом заявил польский консультант по вопросам функционирования энергорынка Украины Кшиштоф Рогульски в интервью "Главкому".

"Многие подозревали, что будет хуже, чем произошло в действительности. Но не было ничего такого, чего бы не было в других странах. Когда перед запуском энергорынка меня убеждали в необходимости перенести срок на три месяца или даже на год, я предложил представителям облэнерго (теперь это операторы системы распределения), которых мы обучали работе в новых условиях: а вы напишите мне план, что нужно сделать для того, чтобы быть лучше готовым, чем сегодня. Но никто ничего так и не написал. Зачем же переносить сроки?", - заявил Рогульски.

По мнению эксперта, запуск рынка электроэнергии в Украине прошел успешно.

"Все прошло более-менее нормально - все, кто хотел, сделал необходимые закупки. Важно, чтобы работал форвардный рынок, ведь только он дает гарантию цены на поставку электроэнергии в год, а также рынок на сутки вперед", - отметил Рогульски.

Эксперт рассказал, что уже в шестой раз принимает участие в реформировании энергорынка, до этого были рынки Польши, Казахстана, Венгрии, Чехии, Словакии, и отметил, что Украина реформирует свой энергорынок предпоследней из стран Европы.

"Реформирование энергорынков всех этих стран предусматривало переход от предыдущей модели английского пула к рынку прямых контрактов: предыдущая модель не способствовала конкуренции между субъектами рынка. До 1 июля Украина оставалась предпоследней страной Европы (последняя - Беларусь), энергорынок которой все еще работал по предварительной модели", - сообщил Рогульски.

1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Законом Украины "О рынке электроэнергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

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