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"Гарантированный покупатель" предупредил об угрозе невыполнения обязательств перед инвесторами в "зеленую" энергетику

понедельник, 29 июля 2019, 17:41
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Решение Окружного админсуда Киева по тарифам "Укрэнерго" грозит невыполнением обязательств Украины перед инвесторами в "зеленую" энергетику.

Об этом говорится в обращении руководства ГП "Гарантированный покупатель" к президенту Украины, о котором сообщается на странице предприятия в Facebook.

"Своим постановлением суд фактически отменил гарантии, предоставленные государством инвесторам в украинскую "зеленую" энергетику в части покупки и оплаты нашим предприятием электрической энергии по "зеленому" тарифу. Считаем, что такое неправомерное решение может негативно повлиять на инвестирование в экономику Украины", - отмечается в сообщении.

Согласно закону "О рынке электроэнергии" государство Украина гарантировало, что "Гарантированный покупатель" будет покупать всю электрическую энергию, произведенную на объектах электроэнергетики из альтернативных источников по "зеленому" тарифу, однако по решению суда такие расчеты невозможны.

"Расчеты нашего предприятия с "зелеными" производителями фактически невозможны из-за приостановленных по решению суда постановлений об установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии ГП "НЭК "Укрэнерго" (№954 и №955), поскольку основным источником финансирования таких расходов Законом Украины "О рынке электрической энергии" определен тариф на услуги по передаче оператора системы передачи (ГП "НЭК "Укрэнерго") ", - отмечается в сообщении.

Поэтому руководство ГП "Гарантированный покупатель" обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой принять меры для соблюдения и выполнения предоставленных государством гарантий по защите инвестиций в экономику Украины.

27 июня Окружной административный суд Киева по иску АО "Никопольский завод ферросплавов" остановил действие постановлений (№954 и №955 от 7 июня 2019), которые установили тарифы для Национальной энергокомпании "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги по диспетчерскому управлению на второе полугодие 2019 года. Приостановление действия указанных постановлений НКРЭКУ существенно усложняет расчеты с производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

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