ЕБРР просит Зеленского решить проблему с выплатами по "зеленым тарифам" - СМИ

Европейский банк реконструкции и развития просит президента Украины Владимира Зеленского решить проблему выплат по "зеленому тарифу", возникшую после решения суда.

Об этом говорится в письме в адрес Зеленского с подписью директора ЕБРР в регионе Восточная Европа и Кавказ Маттео Патроне, передает "Экономическая правда".

"Недавнее прекращение Киевским окружным административным судом решения НКРЭКУ по тарифам на услуги передачи и диспетчеризации серьезно повлияло на сектор возобновляемой энергетики. В общем, эта ситуация грозит подрывом доверия инвесторов к сектору, а также в целом к Украине как к направлению для инвестирования. ЕБРР будет очень трудно продолжать финансирование проектов по возобновляемой энергетике", - говорится в письме.

ЕБРР призывает президента Украины вмешаться и помочь решению проблемы. "просим вашей поддержки в решении этого неотложного вопроса платежей производителям возобновляемой энергии. Как один из крупнейших инвесторов в этом секторе, банк очень надеется, что выплаты компаниям по возобновляемой энергетике будут восстановлены немедленно, и, конечно, готов предоставить всю необходимую поддержку власти в этом вопросе".

27 июня Окружной админсуд Киева в результате иска АО "Никопольский завод ферросплавов" приостановил действие постановления НКРЭКУ, которыми устанавливались тарифы "Укрэнерго" на передачу и диспетчерское управление с 1 июля.

12 июля НКРЭКУ приняла новое Постановление, снизив на 10% тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии магистральными и межгосударственными сетями с 1 августа 2019 - до 312,14 грн / МВт∙ч.

22 июля АО "Никопольский завод ферросплавов" вновь обратилось с иском о решении Нацкомиссии с целью отменить новое Постановление.

Если Окружной админсуд Киева примет решение в пользу предприятия, "Укрэнерго" не сможет купить электроэнергию для компенсации технологических потерь в сетях и не сможет компенсировать разницу между рыночным и "зеленым" тарифом "гарантированному покупателю".

В свою очередь, ГП "Гарантированный покупатель" 26 июля направило в Хозяйственный суд Киева иск о взыскании с НЭК "Укрэнерго" авансового платежа в размере 1,58 млрд грн. Причиной иска стало невыполнение со стороны "Укрэнерго" своих обязательств по оплате "Гарантированному Покупателю" услуги по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников энергии за первые 20 дней работы нового рынка.